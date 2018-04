La preocupación se extiende en la provincia y ante los primeros reclamos hubo otros que se fueron sumando con medidas que incluyeron el corte total o parcial de calles y rutas, y movilizaciones. En cada una de estas iniciativas siempre piden lo mismo: pagar la boleta de la luz, pero a un precio razonable; en Santa Elena, a una jubilada le llegaron 12.700 pesos, y a un pequeño comercio familiar más de 20.000.

Desde que comenzaron a llegar las boletas de la luz los reclamos se suman todas las semanas. Ayer los vecinos de Santa Elena volvieron a salir a la calle: entregaron volantes a los autos que atravesaban la ruta y luego hicieron una olla popular. Así mantuvieron vigente la protesta para que el gobierno municipal, provincial y nacional, junto con Enersa, tomen cartas en el asunto frente a los constantes aumentos que han puesto en peligro de continuidad de las actividades comerciales de Santa Elena. Pero además, hay vecinos que, en concreto, no saben cómo afrontar el pago de la luz. En la localidad, como en otras de Entre Ríos, se habla de unos 20 cortes diarios del suministro ante la falta de pago.





La Policía de la zona estuvo presente durante la medida de fuerza garantizando la seguridad, pero también, desde la fuerza, hablaron de lo genuino del reclamo al encontrarse la mayoría de las familias de Santa Elena en situaciones similares.













Germán Vélez tiene 40 años y su esposa es docente. Padre de familia, es dueño de un bar con el que trabaja junto a otros familiares y es uno de los impulsores del reclamo. Dijo a UNO que en casas particulares, como la de su madre, llegaron boletas de 12.700 pesos. "Llamamos al 0800 (de la empresa de energía) y nos dicen que puede haber pérdidas, pero nunca se puede pagar en una casa de familia esa cantidad". Dijo que algunas boletas llegaron con 2.000 pesos, pero después muchas superan de manera amplia esa cantidad. "En mi comercio llegaron 20.000 pesos, después a otros les llegaron 35.000, 45.000, 78.000 a la estación de servicios, 90.000 a un supermercado y lo mismo al hospital", agregó el vecino.





El reclamo en Santa Elena inició a principios de la semana pasada con un corte de ruta y una volanteada en el acceso a la ciudad. Después realizaron otra iniciativa en el ingreso, y ayer terminaron la volanteada con una olla popular .





tarifazo13.jpg Foto: Gentileza Nicolás Ríos



"No fue mucha gente por el horario y porque estuvimos desde las 10", dijo Vélez, pero asistieron más de 70 personas. Tenían previsto continuar con la actividad hasta las 16, pero a las 14.30 levantaron la medida. "Sabemos que la Policía también nos apoya, pero no iban a estar seis horas parados. Están a nuestro favor porque ellos tampoco pueden pagar la boleta", agregó Vélez, y destacó: "No vinieron ni concejales ni el intendente a apoyarnos", aunque manifestó que los esperaban. "La gente está preocupada porque no puede pagar y otros que querían venir al reclamo no lo hicieron porque dicen que son contratados y que pueden perder el trabajo. Yo no creo que pase nada, es gente que cobra 3.500 pesos y tienen que pagar 2.500 pesos por boleta", destacó.





Vélez dijo además que mañana tienen una reunión pautada con el senador Aldo Alberto Ballestena. "Nosotros recibimos a quienes nos llamen del partido que sea que quieran darnos una mano, serán siempre bienvenidos", y aclaró más de una vez que quienes impulsan el reclamo en Santa Elena no están con ningún partido político en particular y que de hecho las reuniones o asambleas se hacen en casas de familias o en los comercios de los participantes. "Le queremos pedir (al senador) si se puede presentar un proyecto para declarar la emergencia en Santa Elena porque hay gente que no puede pagar y que va a terminar viviendo a vela. Mi mamá cobra una pensión de 5.500 pesos, ¿cómo hace para pagar por mes 6.400 pesos de energía eléctrica? Paga la luz o queda en la calle, por suerte yo la puedo ayudar", dijo Vélez, pero también habló por aquellos que no tienen otras opciones.





Contó también que como él tiene su comercio en una propiedad que le pertenece y no paga alquiler puede seguir desarrollando la actividad ya que ese gasto no se le suma. "Pero esto es por ahora, si no tendría que cerrarlo. Los otros comerciantes se mantienen en el día a día".





Además de esa reunión que tendrán mañana, esperan poder encontrarse con los concejales que esperaban ayer para presentarles la posibilidad de realizar un proyecto por parte del municipio para que se bajen los impuestos municipales y que se presente también en la Provincia para que en todo Entre Ríos se haga lo mismo. "Todos esos impuestos suman mucha plata. En mi boleta de 20.000 pesos tengo que pagar casi 7.000 de impuestos en total", dijo Vélez, y agregó para finalizar: "Tenemos esperanza de que esto se va a acomodar, pero si sigue así voy a tener que cerrar, no me queda otra". No descartan nuevas medidas como la de ayer para la semana próxima.





Días atrás, en La Paz hubo una importante movilización que terminó con cortes de varias calles y una olla popular luego de que los vecinos no fueron recibidos por la cooperativa eléctrica. Por la tarde los atendió el intendente y prometió transmitir el reclamo al gobierno provincial y detalló los alcances de los impuestos municipales de la boleta.





Pero también en Chajarí y Federación hubo movilizaciones que reunieron a gran cantidad de vecinos afectados. Familias de Santa Ana y de otras localidades más pequeñas también participaron e impulsaron medidas similares.





En Paraná, en febrero, la Asamblea Vecinalista mantuvo una reunión con el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) para conocer los componentes de la boleta. También fueron los clubes de barrios de la capital provincial los que salieron a manifestar la preocupación por la continuidad de las actividades con boletas que alcanzaban los 20.000 pesos o más.





Uno de los lugares que inició con los reclamos fue Concordia, donde además de movilizaciones mantienen una asamblea activa. Llevaron adelante presentaciones judiciales y en la última sesión del Concejo Deliberante los ediles aprobaron una resolución donde le solicitan al EPRE un pedido de suspensión de los cortes de luz por un lapso de 180 días para los que no puedan afrontar el aumento en la tarifa.