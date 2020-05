Los psicólogos de Entre Ríos ya pueden volver a atender en sus consultorios

Tras hacer públicas las dificultades por las que estaban atravesando los profesionales nucleados en el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos desde que se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, finalmente el Ministerio de Salud de la provincia aprobó el protocolo que la institución había propuesto para poder trabajar de manera presencial.

“Compartimos la gratificante noticia de que luego de muchas gestiones y arduos trabajos, finalmente fue aprobado el protocolo de atención psicoterapéutico y con ello la habilitación presencial en consultorio”, informaron las autoridades de la entidad.

A su vez, recordaron que “dicha modalidad debe ser la última opción una vez evaluadas y descartadas la atención remota y la atención en domicilio”.

“Apelamos a su responsabilidad en el ejercicio de la profesión y apostamos a continuar trabajando juntos en el derecho a la salud mental de todo ciudadano”, señalaron en un mensaje dirigido a los psicólogos entrerrianos de parte del Colegio.

Tal como informó Diario UNO en su edición del 5 de mayo, uno de los mayores problemas que tenían para seguir prestando servicios era que solo el 30% de las obras sociales acepta brindar cobertura de psicoterapia on line. Al respecto, Eduardo Cuaranta, presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Coper), había explicado a UNO: “De las obras sociales con las que nosotros tenemos convenio, solo un 30% brinda cobertura con esta modalidad. Las otras no la reconocen, argumentando que no es una práctica que esté incluida y nomenclada previamente; y que además la Superintendencia de Salud, si bien recomienda la atención remota, no la dispone de forma taxativa y obligatoria”.

A su vez, señaló: “La mayoría de las prestadoras no se han adaptado. Lógicamente esto implicaba realizar modificaciones y acomodar modalidades, pero se resistieron a hacerlo, dejando a sus afiliados, por los que reciben el ingreso correspondiente, sin la prestación que por ley nacional y por el Programa Médico Obligatorio (PMO) estarían obligados a reconocer, que es la atención en Psicología”.

La propuesta, según refirió, es evacuar toda la demanda actual que hay en el campo de la salud mental desde la Psicología por tres vías: una vía remota para evitar desplazamientos; la posibilidad de una consulta domiciliaria, donde el desplazamiento es por cuenta del profesional; y en caso de que esas dos modalidades no sean posibles, la atención en consultorio.

Por último, subrayó que en las consultas con los pacientes que aceptaron seguir trabajando de manera remota desde que rige el aislamiento “hay demandas de cierta urgencia, con crisis de angustia y ansiedad”, y alertó: “El problema es que estas situaciones, de prolongarse sin atención, pueden agravarse y llegar a conductas de riesgo, descuidos, exposiciones y demás”.