Los niños tuvieron sus fiestas y agasajos en varios barrios de Paraná

La tormenta que se desató el sábado por la noche y el abrupto cambio de la temperatura hicieron que algunos festejos por el Día del Niño debieran suspenderse, la mayoría reprogramó las fechas. Pero en algunas vecinales decidieron hacerlo, y más cuando salió el sol al mediodía de ayer. Organizaciones sociales preparan una gran celebración para el fin de semana.

En el barrio Presidente Perón hubo juegos, regalos y sorpresas destinadas no solo a los chicos, sino también para el disfrute de la familia en general. Desde la vecinal, organizadora de la actividad, señalaron que la concurrencia fue muy importante, que los chicos y sus padres disfrutaron la tarde. Además pudieron conseguir muchos regalos, hubo chocolate y facturas. Es uno de los festejos tradicionales de la ciudad y que convoca a decenas de niños de distintos barrios cercanos que se acercan cada año para esta oportunidad esperada.

Hubo títeres, se contaron historias, corrieron carreras de embolsados y platos con harina entre otros juegos que divirtieron, unieron y generaron alegrías.

El sábado también se realizó un festejo en Los Berros, zona conocida como Gaucho Pobre. Allí, vecinalistas, junto con organizaciones sociales, fundaciones, instituciones, militantes y personas que se acercaron por propia iniciativa, también ofrecieron un agasajo para los niños y las familias de ese lugar a pocas cuadras de calles Lebensohn y Báez. Gracias a la ayuda y a la solidaridad de numerosas personas consiguieron juguetes, las facturas y las golosinas que repartieron.

Pero el fin de semana también hubo festejos en otros barrios como en Lomas del Mirador o en el barrio San Martín y Humito de la capital provincial.

De esta manera, como en otros barrios y zonas de la capital provincial, se llevaron adelante actividades similares, aquellas que cada año forman parte del conjunto de iniciativas para estas fechas que las organizaciones de vecinos no dejan pasar.

En Puerto Sánchez estaba prevista una iniciativa similar, pero decidieron suspenderla y a través de las redes sociales informaron que la actividad se llevará adelante hoy, desde las 15, en calle Del Pescador al final.

También la Municipalidad suspendió el festejo del Día del Niño en la plaza Le Petit Pissant.





Para sumar voluntades

Por otra parte, Suma de Voluntades está preparando una gran celebración para el Día de Niño el 25. Al respecto señalaron que a veces, en barrios y zonas humildes, hay muchos niños que no viven la niñez como corresponde, pero que eso no implica que a través de iniciativas no se pueda revertir esta realidad. "Podemos entre todos regalar magia y enseñar a soñar. Sumate a la gran fiesta que estamos organizando, junto al Club Sportivo Urquiza, para que ellos tengan un día especial", destacaron en la invitación.

Así convocaron a sumarse con donaciones de golosinas, chocolatadas, galletitas, facturas, entre otras cosas que utilizarán el sábado para agasajar a los niños y compartir con ellos una jornada diferente.

Las donaciones se pueden entregar en la sede de Suma de Voluntades Paraná ubicada en calle Libertad 272 o llamando al teléfono (343) 4230044.

Además, para que sea una tarde inolvidable, necesitan peloteros, cama elástica, gente que vaya disfrazada de payaso o algún personaje y animadores infantiles.









La Municipalidad apoya a las vecinales





El intendente de Paraná, Sergio Varisco, entregó juguetes y golosinas, entre otros elementos, a representantes de vecinales de diferentes puntos de la capital provincial. Tras la entrega de la ayuda, Varisco indicó que la misma obedece a una tradición paranaense de festejar el Día del Niño como otras fechas patrias, que hay que mantenerlas para que los chicos tengan un día de alegría, y que sean las entidades barriales las que lleven adelante el festejo. Al referirse a la fecha, Varisco aseguró: "Es un día lleno de simbolismo, el de ocupar los espacios públicos, y que las plazas sean de la familia y de la comunidad". Además, el jefe comunal aclaró que el municipio colabora a través de las organizaciones intermedias como las vecinales, las diferentes iglesias, o las entidades civiles. "El Estado tiene que ayudar, por eso la entrega de los juguetes, la leche, y del chocolate para las entidades que luego se encargan de organizar los festejos", dijo Varisco. Por su parte, la presidenta de la vecinal del Maccarone, María Cristina Quinteros, agradeció la colaboración para los festejos del Día del Niño en el barrio. Así la Municipalidad dio cuenta del apoyo a las vecinales.