"Los judiciales son jueces baratos", fustigó el gremialista Julio Piumato

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UJEN), estuvo en Paraná con motivo de la celebración del Día del Empleado Judicial. "Tenía un compromiso con la Justicia Federal de Entre Ríos", dijo en la Redacción de UNO luego de un viaje relámpago desde Buenos Aires. Sindicalista de la vieja guardia y alineado con la actual conducción de la CGT, insistió en el que Poder Judicial no debe pagar Ganancias, desplegó fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri y dijo que si tuviera que elegir un candidato dentro del peronismo ve con buenos ojos al sanjuanino Sergio Uñac. "Históricamente la Justicia es la Cenicienta de los poderes, y esto se da a nivel nacional o a nivel de las justicias provinciales en general", describió en el comienzo de la charla.

"Estamos sufriendo como todos, la situación es bastante crítica. Sobre este ajuste ni los judiciales, ni los trabajadores en particular, somos responsables. De este saqueo que está viviendo la Argentina, donde la actividad más redituable siempre es la especulativa. ¿Cómo puede ser que hoy se esté pagando el 70% de interés por las Leliq? Al renovarse semanalmente estamos en casi un 100% anual, lo que ninguna actividad productiva puede hacer", dijo sobre la realidad del sector judicial en el contexto político del país.

Piumato hizo mención a la crisis que golpea a todo el conjunto de los trabajadores y a los jubilados, y que responde a diversos factores, aunque señaló a la "inflación, que va a llegar al 50%", como uno de los principales detonantes. Dijo que esa circunstancia no afectó de igual manera a los judiciales: "Los judiciales hemos perdido un poco menos porque hemos llegado a un buen acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Logramos una mejora salarial del 20%, dividido el 10% en octubre y el 10% en noviembre. El acuerdo totalizó un monto superior al 40%. Hay muchos trabajadores que están en una situación mucho más precaria. Pierde la mayoría de los argentinos y gana la usura, porque la plata no se esfuma, alguien se la lleva", graficó.





La precarización judicial

El sistema judicial siempre está siendo observado, ya sea por su intervención en diferentes causas o por la mayor credibilidad que le reclama buena parte de la sociedad. Según Piumato, la Justicia atraviesa "una etapa de necesidades de mayor infraestructura, de modernización de los sistemas informáticos. A nivel federal está planteada una reforma del Código Procesal: el Gobierno ha dicho que quiere duplicar los juzgados federales para combatir el narcotráfico. Pero en la realidad hay ajuste presupuestario. Nuestro sistema de trabajo está inmerso en una situación precaria, que está sostenido fundamentalmente por el trabajo de los judiciales: los judiciales son jueces baratos, porque tienen tareas de mayor responsabilidad y no perciben el salario de un juez".

El cambio del presidente de la Corte obedece a la decisión del Gobierno "de subordinar a la Justicia, planteó el dirigente cegetista. "Lo quiso hacer de manera impúdica festejando el cambio del presidente de la Corte antes de que se supiera públicamente. Y hoy se encuentran con que la Corte no esta tan dócil, ha fijado una agenda que no estaba en el interés del Gobierno, porque en diciembre va a tratar un tema muy sensible que es el reclamo de los jubilados. La Corte ya tiene una doctrina en materia de jubilaciones y no la ha cumplido en función del cálculo de ese beneficio: los reclamos han llegado a la CSJ, pero el Gobierno, ¿qué piensa? El reclamo ha llegado al máximo tribunal y ese cuerpo tiene que fallar conforme a Derecho", valoró.





"Impuesto al trabajo"

Tal como lo había definido en su momento el camionero Hugo Moyano, ahora el judicial comparó el pago de Ganancias con un "impuesto al trabajo". Y amplió su observación: "El salario tiene características alimentarias, no es una ganancia. El concepto de ganancia es para aquellos que lucran con el capital y son los que menos pagan en la Argentina. Hemos hecho un cálculo: si toda la Justicia, la Federal y las provinciales pagan Ganancias, lo que va a recaudar el Gobierno equivale a siete días de intereses de las Leliq. Son entre 7.000 y 9.000 millones de pesos, según cómo se tome la base de cálculo. Con eso se debe tomar conciencia de lo que pagamos de impuestos solo por uno de los rubros especulativos".

En esa línea de pensamiento mantuvo su rechazo al pago de ese tributo: "Que no pague la Justicia ni ningún trabajador, porque es un robo. Y el Presidente decía que era un robo, algo que repetía en campaña. No solo que no han dejado de robarle a los trabajadores que llegan a un nivel mínimamente digno y ahora pretenden extenderlo a aquellos que todavía no les llegaba. Y la prensa repite que es un privilegio imbuidos de un sistema de posverdad para imponer una visión de la realidad que no es tal e incentivados por los poderes políticos".