Los jubilados se organizan para defender sus derechos y las conquistas logradas

El jueves se concretará la presentación formal en Paraná del Sindicato de Trabajadores Jubilados de Entre Ríos. Será en la sede del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Paraná, en calle Liniers 1050. Un grupo de pasivos de la capital provincial puso manos a la obra para organizar un proyecto destinado a defender los intereses y los derechos de los pasivos en la provincia.





En una visita a la Redacción UNO plantearon que la idea es sumar a los retirados de las fuerzas de seguridad, pensionados, jubilados, tanto de la órbita provincial como nacional. "La idea es defender las reivindicaciones del sector, pero también acompañar un proyecto político, que no tiene nada que ver con el actual oficialismo", detalló Jorge Hernández, retirado de la policía provincial.





Explicaron que la iniciativa surgió siguiendo el modelo de sindicato que fueron forjando sus pares de Buenos Aires, San Juan y Tucumán, quienes ya sentaron las bases de esta experiencia en el país.





En cuanto a las primeras acciones que se fueron gestando, el militante Mario Huss sostuvo que se está avanzando en el proceso de convocar a una mayor participación. "Se han incorporado jubilados provinciales y municipales, de las fuerzas de seguridad, nacionales y pensionados, lo mismo que aquellos que tuvieron las jubilaciones de las AFJP. La idea fundamental es la defensa real de los intereses que le corresponden a los jubilados, porque este gobierno nacional está maltratando a la clase pasiva. Y ante esta situación vemos la desesperación que tienen muchos jubilados", describió.





Uno de los temas que preocupa al sector es la falta de participación en decisiones políticas que terminan afectando a la clase pasiva, como por ejemplo la discusión en torno a las negociaciones paritarias.





A su turno, Rufino Méndez, denunció la situación de vulnerabilidad que atraviesan los jubilados y dijo que se "sienten castigados de todas formas. Recordábamos cuando el expresidente Néstor Kirchner sostenía que a los jubilados había que aumentarles la mínima, mientras que el exministro Lavagna advertía que se iba a desfinanciar la Caja. Teníamos un gobierno que nos era favorable pero que genera sus propias internas por este motivo".





Con esta misma argumentación se refirió a la relación aportante-jubilado que tendría que ser de 4 a 1, algo que en la actualidad no se cumple. "Por lo tanto la Caja de Anses no se financia lo suficiente. Lo que ocurre es que no al haber fuentes de trabajo, al estar expulsando trabajadores todos los días, y además tenemos a los que te dan el recibo y no te hacen los aportes, es coherente que el Estado asista a la cajas", afirmó Mendez. Y denunció la situación de las delegaciones del PAMI en Paraná: "Nos están cerrando las delegaciones, como por ejemplo la de San Agustín y se redujo la atención en el hospital de la Baxada".





Finalmente aportó su visión de la realidad Antonio Fernández, otro de los promotores de la creación del gremio. "Formalizando el sindicato se convertirá en el paraguas legal para poder peticionar", comentó.