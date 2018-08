El exministro de Economía Axel Kicillof señaló ayer que el acto del que participará el sábado en Paraná forma parte del proceso de formación de un frente opositor "al ajuste salvaje del macrismo". "Vamos a estar lanzando lo que va a ser un espacio político –Unión Ciudadana– donde confluyen varias fuerzas. Obviamente su columna vertebral es el peronismo, pero como siempre tuvimos vocación frentista vamos a contar con referentes de muchísimos espacios, con un denominador común que es plantear una fuerza política opositora al gobierno de Mauricio Macri, a sus políticas económicas", indicó.









Añadió: "Por la positiva, será un frente en defensa de los derechos que están siendo vulnerados, arrasados en algunos sentidos, porque no pasa un día en que el Gobierno no tome alguna medida contra los que menos tienen, contra los sectores medios, contra las pymes, contra los jubilados. Y esto es algo que requiere y exige una representación política,y eso es lo que venimos a plantear", anticipó. "Obviamente con el proyecto de acumular y forjarnos una relación con estos sectores, y con los sectores que lo votaron a Macri y están cada vez más desilusionados, con bronca por lo que ha ocurrido. Eso de cara a armar una alternativa política para 2019", precisó.









En diálogo con UNO, ante la observación de que existe en la provincia la posibilidad de que el peronismo completo confluya en una alternativa electoral, el exfuncionario brindó su visión: "En 2015 Macri prometía subir las jubilaciones, sacarle el impuesto a las Ganancias a los trabajadores, erradicar la pobreza, generar trabajo e industria, entre tantas cosas. Nada de esto pasó, y si bien nosotros ya estábamos enfrentados a Macri en 2015, hay quienes en estos dos años y medio, de alguna manera, más o menos explícita, fueron acompañando este gobierno, y con muy poca suerte porque lo que Macri demostró es que los apoyos que consigue los paga muy mal porque no cumple con intendentes ni con empresarios ni con aliados regionales", describió Kicillof.





"Es decir que ante esta situación de tanta falta de apoyo del gobierno nacional, lo que va pasando con esos dirigentes es que paulatinamente van tomando la decisión de convertirse en opositores", apuntó el dirigente kirchnerista.





Igualmente el extitular del Palacio de Hacienda apuntó sobre ese pasaje a la oposición: "No es fácil, porque este es un gobierno que persigue a la oposición. Lo digo en primera persona porque lo vemos todos los santos días; pero también porque extorsiona a quienes tienen responsabilidad de gobierno dándoles o no, de acuerdo a si le votan o no las leyes. A dos años y medio de gestión, con una situación económica cada vez más compleja, con sectores que la están pasando mal, queda claro para Entre Ríos y para todo el país que este es un gobierno centralista, y cada vez son más los dirigentes opositores", se entusiasmó.

"Es el requisito para conformar un frente que más adelante será electoral, pero hoy es de defensa de lo nacional y de lo provincial. Cada dirigente debe tomar la decisión y manifestarla, porque este gobierno va en contra de todas las ideas de quienes militamos en el campo popular. Hoy es más fácil estar cerca del gobierno que oponerse, pero es necesario que todos los dirigentes tomen esa decisión porque la hora exige una definición política", aseguró.

Respecto del ajuste que la administración de Macri pretende plasmar en el presupuesto 2019, kicillof dijo que será salvaje. "Los documentos que se firmaron con el FMI dan cuenta de un ajuste salvaje. El Gobierno primero tanteó a sus socios: sojeros, grandes exportadores, dueños grandes superficies, el sector financiero o energético y les dijeron que las retenciones, la tasa de interés de las Lebac, o el tarifazo no se tocan. Entonces atacó las asignaciones familiares de los que menos tienen, el fondo de incentivo docente y van contra los recursos provinciales, de provincias que tienen dificultades y a los que además Macri impulsó a endeudarse en dólares", describió. "Las provincias no están en condiciones de afrontar un ajuste que Macri acordó solo, sin preguntar a nadie. Creo que es un momento en que los gobernadores tienen que tomar esta decisión y estaremos ahí para apoyarlos en la postura de no convalidar un presupuesto de fuga, de recesión y de ajuste salvaje", señaló finalmente.