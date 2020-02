El paro docente anunciado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) podría extender a lo largo de la semana la tradición del “último primer día”, práctica de los adolescentes que finalizarán el nivel Secundario, que ya se ha convertido en una tradición.

Desde la medianoche del domingo, y durante las primeras horas de la mañana del lunes, se desplegará un operativo policial en la capital provincial, para prevenir inconvenientes durante la celebración que se desarrollará en los principales sectores públicos, como la Costanera Baja, el Rosedal, o la zona del Thompson.

El año pasado, el ritual se realizó en distintos días, de acuerdo a la adhesión de cada institución y de los docentes, a la medida de fuerza gremial.

El comisario inspector Raúl Menescardi, subjefe de la Policía Departamental, adelantó a UNO que se implementará un operativo similar al de años anteriores.

Este año, la Municipalidad no organizó ningún festejo, para agrupar a todos los jóvenes.

Frente a ello, el funcionario policial aclaró que estarán atentos a lo que suceda en las distintas zonas de la ciudad para controlar sobre todo que los menores no consuman alcohol y que no haya disturbios: “Sabemos que a la madrugada suelen llegar caminando por las calles de Paraná, muchas veces por Echagüe, 25 de Mayo o Gualeguaychú y estaremos para que no haya que lamentar ninguna consecuencia. Nosotros vamos a prevenir estas situaciones en las que quieran ingresar con bebidas alcohólicas, poniendo presencia policial en plazas y demás, donde ellos siempre se concentran. Todavía no tenemos el número exacto de agentes que van a participar del operativo, pero está estipulado cubrir varios sectores, como la Plaza de las Colectividades, El Rosedal, el Thompson, la Plaza de las Mujeres y el Parque Gazzano. Si uno les deja un lugar libre se citan por WhatsApp y en un rato se juntan unos 1.000 gurises”, adelantó a UNO.

Habitualmente los jóvenes empiezan a concentrarse a partir de la 1, y la desconcentración comienza a partir de las 4, pero se puede extender hasta cerca de las 6.

Mientras tanto, el gobierno provincial –a través del Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación (CGE)– recordó la vigencia de la Ley Nacional Nº 24.788, que prohíbe la venta y el consumo de alcohol en menores de 18 años.

En tanto que desde el CGE se prometió instruir a las escuelas sobre procedimientos para la prevención y el cuidado de los estudiantes.