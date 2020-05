Los concursos docentes son on line: otra novedad que trajo esta pandemia

Desde que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para frenar el avance del coronavirus en el país, hubo numerosos cambios en los ámbitos educativos. En este marco, la enseñanza a través de plataformas on line no fue la única cuestión a la que tuvieron que adaptarse maestros, profesores, directivos, alumnos y padres: también se debió modificar la modalidad de los concursos docentes para evitar el traslado a las escuelas de quienes participan en este proceso y por ende, la aglomeración de personas en esta instancia.

La Resolución 898 del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos –implementada hace justo un mes y luego complementada con la Resolución 987/20– especifica cómo se implementa el procedimiento y aclara que las suplencias en este contexto de pandemia serán de carácter “transitorio”. Según se explica en la misma, se incorporó esta medida, ya que “ante la situación de emergencia señalada, cierta cantidad de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades no han podido realizar los llamados a concurso para la cobertura de espacios o cargos en las instancias que no contaran con listados vigentes”.

El concurso debe publicarse en la página oficial del CGE y en la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) y una vez cumplido este paso “los docentes tendrán 24 horas para manifestar vía correo electrónico su voluntad de participar en el concurso virtual, especificando las vacantes de su interés, nombres y apellido, DNI, teléfono de contacto, correo electrónico”. Se les pide además que adjunten “foto de la credencial de puntaje”.

Como ocurre habitualmente, se prioriza a quienes ya forman parte de la comunidad educativa de cada escuela. “En caso de no cubrirse con personal del establecimiento se deberá convocar a inscripción abierta”, subraya la norma.

Cuando los establecimientos hacen la convocatoria aclaran si es para personal de la casa y señalan que es “a designación transitoria excepcional según Resolución 0898/2020 CGEy ampliatorias”. Exequiel Coronóforo, vocal del CGE, comentó a UNO que “no se reemplaza la norma concursal, que es la Resolución 1.000, y el resto de los acuerdos paritarios, sino que esas resoluciones lo que designan son procedimientos para la cobertura de suplencias en el marco de la pandemia”. Acto seguido, manifestó: “Hay procedimientos que son para los niveles Inicial y Primario, otros para el Secundario, y otros para el Superior, y si bien son diferentes, siempre se prioriza en primer lugar resolverlo con los docentes propios de cada escuela para no generar mayor movilidad. Todas esas designaciones son a término, es decir, rigen hasta la finalización de este ciclo lectivo que se viene dando en el marco de la emergencia sanitaria”.

Desde la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná brindaron su apreciación sobre este medida. Al respecto, Alberto Díaz, referente del gremio, explicó: “Se publican los cargos, el docente que está interesado envía un correo, se hace un orden de mérito según el listado y se le otorga al que tiene mayor puntaje. Se hace todo vía online, incluso la toma del cargo”. A su vez, valoró: “Como es algo novedoso, al principio hubo algunas cuestiones a mejorar, pero en general está funcionando bien este mecanismo. No hemos tenido reclamos al respecto”.

Si bien a principios de abril hubo quejas de docentes que concursaron horas, pero al declararse la cuarentena sufrieron demoras en sus designaciones y en consecuencia no pudieron cobrar la totalidad de las horas trabajadas –sobre cuando se trata de suplencias– Díaz sostuvo que esta situación ya se regularizó: “Las áreas de Recursos Humanos o de Liquidaciones no está trabajando en el CGE, lo hacen desde su casa debido a que no hay un protocolo establecido para este personal, y si bien hubo varios reclamos sobre esta cuestión el primer mes, entiendo que ahora está funcionando bien, y quienes no pudieron acceder al pago, lo recibieron a través de una medida complementaria”.

Sobre este punto Ariel, un docente que hace suplencias, concordó: “Cuando recién comenzó la pandemia fue complicada esta situación y hubo mucha gente que estuvo bastante tiempo sin cobrar, sobre todo el primer mes. Habían ganado el concurso pero los trámites no avanzaban. Pero ahora se resolvió”.

Respecto al procedimiento para concursar, expresó: “Lo que hacen las escuelas en este contexto de pandemia es publicar los concursos en sus canales oficiales, igual que lo hacían antes, y cada establecimiento también avisa por sus mecanismos internos a sus docentes”.

Asimismo, observó: “Previo a la pandemia, en los concursos también tenían prioridad los docentes de la casa; pero creo que la Resolución 898 lo que busca ahora es que el docente que ya conoce el medio, los alumnos, la cultura de la escuela, se haga cargo, porque esta es una cuestión excepcional. En cambio, si viene alguien de afuera, que no conoce a los alumnos ni el manejo dentro de cada escuela, se complica a nivel pedagógico”.

Por su parte, Baltasar Llobet, regente de la Escuela de Enseñanza Técnica (EET) N° 1 General Francisco Ramírez, comentó a UNO que en esa institución resolvieron no llamar a concurso para las horas vacantes debido al pedido de licencia de algún docente: “Hay algunas horas que no se concursaron porque se pidió la colaboración de otros docentes de cursos paralelos. Por ejemplo, tenemos ocho primeros años en la escuela y hay un docente que está con licencia por enfermedad y de esta materia, que está en un curso, se hicieron cargo los otros profesores que son sus pares”.

“Hubo otras horas que necesitábamos concursar porque algún profesor se jubiló o hubo otro que pidió licencia especial antes de la pandemia, pero el CGE la resolvió después de que se declaró la cuarentena, entonces se solicitó al Consejo darle continuidad a los docentes que estaban ya haciendo esa suplencia hasta el 31 de diciembre, y no tuvimos que hacer concursos vía online como se están haciendo en otras escuelas”.

Al respecto, refirió: “En algunas instituciones no han tenido ningún problema con esta modalidad. En otras sí, porque ha habido docentes nuevos que no han estado conformes, pero la Resolución es muy clara en cuanto a la explicación de que primero concursa el personal de la casa, porque ya conocen cómo funciona toda la institución y con esto de la pandemia es fundamental, ya que no hay que andar moviendo gente. Si ingresa un docente nuevo tiene que reunirse con el directivo, con el asesor pedagógico, necesita contactarse con el preceptor y demás”.

“Si el personal de la casa está saturado de horas y no las puede tomar, o no las quiere, ahí sí se abre el concurso para la gente de afuera. Hay escuelas que han hecho un montón de concursos porque se les ha jubilado o enfermado gente en este período”, concluyó.