Los colegios privados ya registran aumentos en su cuota de abril

Los establecimientos educativos privados en Entre Ríos ya registran un aumento en el precio de las cuotas que le cobran al alumnado. Esto ha quedado verificado en los precios, en los primeros días del mes de abril.

Uno de los casos se ha registrado en el Instituto Santa Teresita de la ciudad de Paraná donde, según supo UNO, la cuota aumentó en un orden del 13%.

"Los padres nos hemos llevado una gran sorpresa ya que sabemos que aún no se cuenta con la autorización del Consejo General de Educación CGE ) para llevar adelante esta práctica", argumentaron al comunicarse con este medio. Además, no se ha enviado ningún comunicado que haga alusión al nuevo precio que se debe abonar desde este mes. "Por primera vez no envían ningún comunicado informando", agregaron.