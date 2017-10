Los clubes ya se preparan para una nueva temporada de pileta

Con la llegada de los meses más cálidos, los clubes de Paraná inician los trabajos para acondicionar sus piletas de cara a la época estival. Los que tienen montada estructuras para climatizarlas proceden a desarmarlas para que queden expuesta al aire libre y los que solo cuentan con piscinas a la intemperie empiezan a realizar ya los trabajos de limpieza y mantenimiento.

En algunos de ellos abrirán la nueva temporada de verano a mediados de noviembre, aunque el grueso lo hará los primeros días de diciembre. En este marco, ya actualizaron los precios. En la mayoría de los casos requieren ser socios y según la zona y las particularidades del club, las familias deben pensar en un monto importante para poder pegarse un chapuzón, nadar, refrescarse o simplemente hacer uso de las instalaciones compartiendo una tarde amena con amigos.

En el club Paracao, situado en la zona sur, cuentan justamente con una estructura desmontable para climatizar la pileta y el 25 de noviembre se cierra, ya que deben desmantelarla para adaptarla, y se vuelve a abrir los primeros días de diciembre. Los trabajos van a incluir el recambio completo del agua y se efectuarán el acondicionamiento y los cuidados para recibir a los visitantes diarios que quieran disfrutar de este servicio. Alejandra, referente de la institución, comentó a UNO que en marzo se vuelve a cerrar para colocarle nuevamente la estructura que sirve para transformarla en una piscina climatizada y de este modo poder aprovecharla todo el año.

En este club la cuota societaria individual cuesta 400 pesos mensuales. Además de hacer frente a este valor fijo, hay que abonar una única vez el carné, que sale 40 pesos; y el derecho de pileta anual para ir durante todos los días de 8 a 22 desde diciembre hasta noviembre de 2018 cuesta 1.500 pesos. Para un grupo familiar compuesto por un matrimonio y dos chicos, la cuota es de 880, y aparte hay que pagar el derecho de pileta de 1.500 pesos cada uno, lo que suma 6.000 pesos para cuatro integrantes. Si van los chicos solos sin sus padres y tienen menos de 18 años, pagan la cuota 300 pesos cada uno, más el derecho de pileta correspondiente. Si una persona no está asociada al club y quiere ir, debe pagar un importe de 100 pesos por día. "Ese es el precio ahora, no sé si ese va a ser el valor en la nueva temporada", aclaró.

En el Paraná Rowing Club tienen pileta climatizada todo el año de 8 a 21.45, pero a la vez cuentan con otras al aire libre para que los socios disfruten a pleno el verano. Jerónimo, quien trabaja en la Secretaría, indicó que la cuota sale 625 pesos y se puede pagar desde ahora para disfrutar del lugar en lo inmediato, pero además hay que pagar por adelantado las cuotas de junio y julio de 2018, por lo que hay que pensar en 1.875 pesos de entrada, más 50 pesos para destinar al carné y el derecho de pileta para un año, que es de 1.100 pesos abonando al contado o 1.200 pesos pagando con tarjeta hasta en tres cuotas. "Para el grupo familiar de cuatro integrantes, la cuota es de 1.295 pesos por mes y el derecho de pileta anual es de 3.650 al contado o con tarjeta en tres cuotas vale 3.900", explicó. También comentó que para los chicos hasta 12 años la cuota societaria es de 245 pesos. Los montos varían según la edad y para un adolescente de 14, por ejemplo, cuesta 285; y también en ambos casos deben pagar el carné y derecho de pileta, cuyo precio no cambia respecto a los adultos.

En el Club Atlético Estudiantes, donde también pueden disfrutar de la piscina todo el año de 9 a 22 en su sede y suma más opciones en verano con El Plumín y la playa –aunque en estos casos el horario es más restringido–, la cuota individual para un adulto es de 1.500 pesos; y de 580 para un socio infantil. A esto se tiene que añadir el valor del derecho de pileta de noviembre de este año hasta igual mes del 2018, que ronda los 2.025 pesos. "Por grupo familiar se cobra 2.750 de cuota para el papá, la mamá y los hijos que tengan", dijo Diego, de atención al público.

El Club de Pescadores y Náutico de Paraná solo tiene pileta en temporada estival y ya anunció los importes que deben pagar los socios y quien quiera asociarse ahora. La cuota societaria es de 500 pesos por persona para los socios familiares, que son los esposos e hijos menores de 18 años y hasta 25 años con certificado de estudios; y si pagan antes del 25 de cada mes es de 450. Los socios individuales mayores de 18 abonan 400 pesos y 360 pagando antes del 25; y los socios cadetes, que son los menores de 18 años, pagan 280 también con descuento de 30 pesos cancelando cinco días entes de culminar el mes. "Señores socios, se les informa que a partir de octubre de 2017 se podrá abonar los derechos de piletas financiados por el club hasta en tres cuotas", señalaron en su sitio web. Hasta el 30 de noviembre hay precios promocionales para la temporada, que se extiende hasta marzo: para adultos y chicos mayores de 10 años de contado vale 940 pesos; para niños de 4 a 9 años y jubilados que cobren la mínima sale 640; y para una familia numerosa de cuatro integrantes o más cuesta 810 pesos por persona.

En tanto, en el club Talleres estiman que van a abrir la temporada a mediados de noviembre, aunque no precisaron más datos; y en el Belgrano se anunciará la fecha a fin de mes, ya que están cerrando un convenio con la Municipalidad para contar con una colaboración mutua en la que la comuna dispone cada año de productos de mantenimiento y algún guardavidas y a cambio la institución cede las instalaciones para actividades acuáticas en determinados horarios para la colonia de vacaciones de la zona. "No sabemos aún los costos y calculamos abrir la temporada para el 1° de diciembre", dijo su presidente, Alejandro Schneider.





Precio popular

Cayetano Militelo es el presidente del club Palermo, situado en la zona del barrio Rocamora en Paraná, y contó a UNO que esperan abrir a principios de diciembre, o antes. Son dos piletas las que tienen en un extenso predio que sale a dos calles y suelen hacer acuerdos con escuelas para que usen el club y den natación si el ciclo lectivo no culmina antes del inicio de temporada. "Para venir a la pileta no hace falta asociarse. No hemos fijado el precio de la temporada porque viene llovedor el tiempo, pero igual a mediados de noviembre vamos a tener los importes", dijo.

"No tenemos estimativo tampoco de cuánto saldrá, pero siempre cobramos de acuerdo a la zona donde estamos y por lo general es más barato que todas las piletas de Paraná e incluso la cuota societaria es módica. Lo que queremos es que la gente venga al club y pueda ir a la pileta todos los días, por eso es un monto económico, que se puede pagar por jornada o toda la temporada en dos o tres veces, no hay problemas", dijo, y adelantó que los horarios para los natatorios será de 14 a 20.30.

Por otra parte, indicó: "Estamos haciendo reformas en dos canchas de padel de blindex grueso y en la de básquet. También comenzando el año que viene habrá dos canchas de tenis con polvo de ladrillo, ya que hicimos un convenio y estamos trabajando en eso para incorporar más disciplinas".