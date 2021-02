El padre Germán Brusa, a cargo de la capilla San Martín de Porres –que depende de la parroquia Cristo Peregrino–, fue uno de los principales impulsores de la idea de crear este nuevo espacio para que los chicos del lugar puedan aprender esta disciplina a través de un convenio entre el club Ciclón del Sur y la Fundación Presencia Presente, de la cual es su presidente y de la que depende la escuela Secundaria de Gestión Social Pablo de Tarso, pionera en la provincia en implementar este tipo de propuesta educativa.

Al respecto, Brusa comentó: “Esta propuesta, desarrollada en base a un proyecto conjunto elaborado entre la Fundación Presencia y el club Ciclón del Sur, cuenta con Nelson Salinas y Marcelo Mariani como capacitadores. Además, el señor Mariani es quien ha facilitado el equipamiento para que seis jóvenes puedan comenzar el cursado”.

En la fanpage de la Fundación Presencia Presente, el sacerdote explicó: “El curso está conformado por seis clases, así que una vez culminado este primer grupo, se abrirá la inscripción para dar continuidad al mismo a lo largo del año”.

Acto seguido, mencionó; “Este proyecto ha sido presentado ante entidades gubernamentales para solicitar el financiamiento para su implementación, el cual, si bien no ha sido obtenido aún, se ha podido iniciar gracias a la generosidad inestimable de los capacitadores”.

En este marco, destacó: “La práctica de este deporte es una genuina actividad del barrio Anacleto Medina, dado que allí reside el señor Salinas, quien ha competido a nivel internacional en esta disciplina”.

Según comentó, en un principio son seis clases y la idea no es solo darle un marco recreativo, sino también brindarles las herramientas y los conocimientos para competir, y que los jóvenes puedan conocer distintos tipos de arcos y elijan lo que les gusta. “Si a alguno después le interesa seguir aprendiendo, queremos que pueda hacerlo en el club”, indicó.

LEER MÁS: Campaña solidaria para construir más aulas en la escuela que le cambió la vida al Anacleto Medina

Promover la educación y el deporte como modo de inclusión social es una meta que viene impulsando Brusa desde hace varios años, junto a un grupo de colaboradores, convencidos todos de que se puede fomentar un mejor porvenir para los jóvenes del barrio a través de estos pilares.

“La verdad es que en el barrio no hay muchas propuestas deportivas, hay algo de fútbol y hasta ahí nomás. Entonces, esto también aumenta las posibilidades de hacer deportes”, acotó el sacerdote, quien agradeció a los capacitadores su voluntad de enseñar lo que saben: “Al proyecto de arquería lo presentamos y que si bien no recibimos el financiamiento, los instructores están dando clases ad honorem, y lo hacen generosamente y con toda la onda. Uno de ellos trae sus propios equipos, y disponen generosamente de su tiempo y sus herramientas, por eso se puede hacer esta capacitación”.

Sobre el convenio firmado entre la Fundación y el Club Ciclón del Sur, explicó, se celebró para poder darle una continuidad a esta actividad si algún chico quiere seguir aprendiendo más. “La idea es que no sea solamente un taller en sí, sino que el chico que quiera seguir el deporte pueda crecer y hacerlo en el club”, sostuvo.

En tanto, Nelson Salinas hizo referencia a su experiencia como instructor de los adolescentes del barrio: “La primera clase fue muy linda. La verdad es que es la primera vez que trabajo con chicos. En realidad lo que más he hecho fue competir, no enseñar. Pero ahora quería aportar un poco mi experiencia, poder ayudar difundiendo un poco más este deporte y también ayudar a los chicos de la zona a que puedan hacer una cosa diferente”, expresó a UNO.

Asimismo, afirmó: “Está bueno poder reunirlos en un club para que hagan cosas distintas y por ahí alejarlos un poquito de cosas malas y raras que están al acecho. Para eso es mi aporte, para tratar de ir ayudándolos a progresar”.

Arqueria Anacleto Medina.jpg

Salinas recordó que en su caso comenzó en 2009 a practicar esta disciplina y en 2014 ingresó a la Selección Argentina. El año pasado renunció por cuestiones personales: “Quería bajar un poquito un cambio y hacer tiro al arco más como diversión y no tanto como competencia”, confió el consagrado deportista.

“Es una disciplina que tiene muchos beneficios: ayuda a la concentración, genera otro tipo de motivación al hacer algo diferente, ayuda mucho a contrarrestar el estrés, entre otras cosas”, afirmó, y comentó: “No hay que tener cualidades especiales para practicarlo. Y la edad no es un límite para esto: lo puede hacer cualquier persona, desde los 8 los 90 años. Conozco una pareja de Córdoba que rondan justamente los 90 años y siguen tirando, inclusive van a algunos torneos. Uno empieza generalmente como diversión y poco a poco se va enfocando. Cuanto más práctica se tenga, mejor”.

LEER MÁS: De la mano de la educación crecen las oportunidades en el Anacleto Medina

Pablo Tarso.jpg

“La vamos remando”

Con las restricciones impuestas por la pandemia, en un contexto tan particular como es el de los barrios en los que las oportunidades son más limitadas, desde la Fundación Presencia Presente se propusieron impulsar actividades culturales, deportivas y educativas, y el de arquería no fue el único proyecto que impulsaron.

Sobre este punto, Brusa contó que además tienen otra iniciativa en carpeta, a la que denominaron “La vamos remando”, basada en el aprendizaje y la práctica de remo en la laguna de la zona. Para poder concretarlo están gestionando un financiamiento, ya que necesitan recursos para llevarlo adelante.

Sobre esta propuesta, señaló: “Es un curso de canotaje en la laguna, y el proyecto a la vez incluye una serie de acciones para poner en valor el entorno, como por ejemplo recuperar espacios, sacar la basura, plantar árboles, hacer esculturas reciclando material que se obtiene de los residuos. Es una propuesta artística y deportiva. Todavía no hemos podido concretarla porque no nos ha llegado el financiamiento, y otro motivo es que la laguna está muy baja ahora y no hemos podido hacer entrar las canoas”.