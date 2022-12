Los barrabravas del PRO. Puedo asegurar que todavía hay cuestiones que me asombran. Ser elegido diputado nacional requiere de una responsabilidad institucional y política que algunos de los actuales legisladores no supieron entender. Así quedó demostrado durante la sesión especial de esta semana de la Cámara Baja, convocada para tratar la creación de ocho universidades nacionales, entre ellas la “Juan Laurentino Ortiz” de Paraná. Durante varios minutos el recinto fue tierra de nadie en medio de violentos cruces entre oficialistas y opositores, donde no faltaron los insultos, agresiones y hasta el hostigamiento que sufrió la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. Todo se desvirtuó por la nueva grieta política en torno a las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Para los que no venían siguiendo esta trama era difícil entender por qué los diputados de Juntos por el Cambio (UCR, el PRO y la Coalición Cívica) habían decidido boicotear la sesión.