Los ángeles del colectivo

De impecable traje y corbata, Jorge Vallarino y Eduardo Peruchena se presentaron en el hotel Mayorazgo para la foto de fin de año. Ninguno parecía inspector y chofer, respectivamente, de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso, propietaria de tres líneas de colectivos en Concordia. Mucho menos que se trata de los ángeles de una beba que casi pierde la vida al ahogarse con la leche del pecho de su madre.

“Venía levantando pasaje y en eso se me arrima una señora y me dice: ‘¿podrías dejar de levantar pasajeros porque hay una chica que está descompuesta?’ Sube en la esquina mi compañero y se va directo al fondo del coche para ver qué pasaba. Luego vuelve y me indica que efectivamente había una pequeña en malas condiciones y que desvíe hacia el hospital. Desviamos, llegamos rapidísimo, la atendieron rápido”, recordó Peruchena sobre el episodio de setiembre.

Embed

Mientas que Vallarino amplió: “Fue Dios el que nos puso en ese lugar. Porque ver a esa pequeña ahogada, totalmente morada en brazos de la mamá desesperada y al lado sus tres hermanitos entre 2, 3 y 4 años, que lloraban y gritaban y todos los pasajeros que no sabían qué hacer. Dios me iluminó, le pedí la beba, le pregunté qué había pasado, me comentó que estaba tomando el pecho y se ahogó, así que la levanté de los piecitos, y la golpeé en la espalda hasta que comenzó a reaccionar y tomaba color. Se la entregué a la madre y le dije que se quedara tranquila que estaba bien. Así llegamos al hospital donde la terminaron de atender”.

Sobre la actividad de todos los días, Eduardo manifestó: “El trabajo es complicado todos los días, hacemos lo que podemos, la cuestión laboral tiene sus vaivenes. Además la gente, el tránsito”.

En tanto que Vallarino, señaló con amabilidad: “Somos agradecidos, hacemos nuestro trabajo y también nos capacitamos. Hace poco volví a ver a la mamá y me dijo que la nena estaba bien. Así que en estas Fiestas voy a brindar por un nuevo nacimiento, porque esa nena volvió a nacer”.