Los adultos mayores se involucran con ganas en el autocultivo de marihuana

Ascolani, secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC), licenciado en Kinesiología y docente de Farmacología, al presentarse, advirtió (sin nombrarlo) que el juez federal Leandro Ríos comenzó la investigación que terminó con la detención de Iván, y el violento allanamiento en la casa de Maxi, luego de un encuentro similar que desarrolló en la sede de una asociación civil paranaense.





El público, en su mayoría adultos mayores, llenó las dos habitaciones que habilitó la organización en la casona del PS Paraná e interactuó con el licenciado durante toda la exposición.





Por ejemplo, una mamá, pidió información porque su hija sufre paraplejía espástica y el aceite de cannabis le suaviza los ataques y le calmó el estrés. Hombres y mujeres consultaban por temas puntuales relacionados con el cultivo, la planta y los cogollos.





—¿Por qué hay tanta gente grande? fue la pregunta que contestaron rápido — Porque son los que más sufren los dolores y con el aceite disfrutan el alivio.





cannabis 2.jpg Aplausos y sonrisas. Foto UNO / Mateo Oviedo.







Antes de la charla, el presidente del Partido Socialista de Paraná, Lucas Marcos explicó que el estado tiene que tener un rol predominante sobre el cannabis medicinal . "La salud pública es fundamental y hay que controlar la relación del Estado con la industria farmacéutica".





En cuanto a la convocatoria, Sabina, de APAC remarcó que están ejerciendo un rol que "debería realizar el Estado que es el de informar a la sociedad". La idea de los integrantes de APAC es brindar un mensaje claro para "que la gente pueda acceder a esta medicina que la humanidad utiliza hace unos 4.000 años".





El licenciado Ascolani, puntualizó que el cannabis ocupa un lugar irreemplazable porque "actúa sobre el sistema cannabinoide endógeno en donde no hay otras medicinas efectivas que generen efectos terapéuticos. Como estas moléculas no son patentables los laboratorios no invertirán. Entonces insistimos en que el Estado, las universidades y las organizaciones sociales tienen que involucrase".





Sobre la repercusión de su llegada a Paraná, reconoció que "hay una gran respuesta de la gente porque consigue aliviar un dolor de décadas. Ahí se genera la Paradoja del Cannabis porque el paciente llega con la solución al consultorio médico".





El especialista sostuvo que el desafío es avanzar en un tema tan interesante, tan profundo y con tanto alcance que es frenado por cuestiones políticas y económicas.

