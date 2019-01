Lombardi: "Mucha gente dice 'apretemos los dientes y sigamos para adelante'"

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos del gobierno nacional, Hernán Lombardi, estuvo este viernes en Paraná con una agenda de actividades oficiales, vinculada con la transmisión de la Fiesta Nacional del Mate por la Tevé Pública; y políticas, en respaldo de las precandidaturas a intendentes de los dirigentes macristas de Emanuel Gainza en Paraná; Mariano Berdiñas en Nogoyá, y Enrique Bouchet en Villaguay.





En diálogo con UNO, el funcionario nacional habló de la percepción de la situación política del país al inicio del año electoral. "Pensamos que hay una porción importante de la gente que mantiene, aún en las dificultades, intacta la voluntad del cambio. Se trata de algo que está probablemente en la parte central de los argentinos. Cambiemos nació de la voluntad del cambio de los argentinos. Se invirtió un proceso que muchas veces se daba, en el que los dirigentes le explicaban a la gente lo que tenían que hacer", explicó.





En ese sentido, Lombardi habló de los rasgos constitutivos de la fuerza política que puso a Macri en la Casa Rosada en 2015. "Uno de esos rasgos constitutivos es hablar del futuro, de proyectarnos al futuro, y eso está en las conversa ciones de la gente, mucho más allá de a quién vote, que dice tenemos la obligación de pensar hacia el futuro. Y una segunda cuestión, que es identitaria de Cambiemos, es decir hablemos con la verdad, aunque sea dura. Hablar con la verdad es un gran cambio para Argentina, que ha tenido tantas mediaciones, a veces correctas y otras veces con una mistificación importante. Ahora hablamos con la verdad, este es un rasgo identitario del cambio", precisó.





Lombardi recorre habitualmente diferentes provincias en razón de su rol en el gobierno. La consulta fue si percibe desencanto o frustración de los votantes de Cambiemos con la gestión de Mauricio Macri. "Uno nota claramente que hay una parte que dice: 'Apretemos los dientes y sigamos para adelante', y otra parte que dice: 'Esto que pasa era previsible. Lo peor que pensamos de este Gobierno, ha sucedido'. Eso está presente y se nota con claridad. Este año (2018) fue muy difícil y la parte de la sociedad más identificada con el cambio dice: 'Muy bien, se vivieron dificultades serias, pero el presidente fue un buen piloto de tormentas'", indicó.





"A su vez hay un sector, yo creo que es una minoría pero eso se verá en las elecciones, que dice: 'Esto siempre fue un gobierno de ricos'. Probablemente lo que haya ocurrido este año es que los dos sectores robustecieron sus posiciones. Y en el medio una parte importante, que es la que se vuelve más exigente, que no quiere volver para atrás pero que, para apoyar más, quiere ver un rubro más definido", completó luego.





El modelo de gestión de Cambiemos tiene características muy visibles, opinó. "Hay dimensiones del cambio que son muy potentes. Hay una dimensión que marca que por primera vez un gobierno no peronista va a terminar su mandato, y con posibilidades serias de ser reelecto. Si mirás para atrás el último no peronista que entregó su mandato fue (Marcelo) Alvear a (Hipólito) Yrigoyen en 1928. Después no volvió a darse, ese es un cambio sustantivo. Otro cambio es la dimensión institucional de la Justicia. En este momento están siendo juzgados dirigentes políticos de la gestión anterior junto con empresarios. Si preguntábamos hace tres años si esto podía ocurrir, la respuesta seguramente hubiera sido que no, porque en Argentina hay intocables. Pero hoy en Argentina no hay intocables. Y eso es lo que la gente valora, y el presidente ha dicho que si hubiera implicados miembros de su familia, deberán defenderse en la Justicia", aseguró Lombardi.





En el diálogo con UNO se refirió a la relación del gobierno nacional con la administración de Gustavo Bordet y a la "dimensión federal" de la gestión nacional. "Este gobierno construyó federalismo. Hoy hay 20 provincias que no tienen déficit, eso tiene que ver en algunos casos con mejores administraciones provinciales, pero fundamentalmente con que la Nación giró a las provincias los recursos necesarios. No es lógico pensar que de repente las provincias comenzaron a administrarse bien todas juntas. Pasó porque el gobierno nacional cumplió con la ley y se hizo un federalismo de los hechos", indicó.





En el mismo sentido sostuvo: "Otra dimensión es el muy buen diálogo que hay con los gobernadores provinciales. Con el gobernador de Entre Ríos hay un muy buen diálogo y respeto, eso a mi me consta. Después por supuesto que vos vas a tratar de que ganen tus colores partidarios, que gane Cambiemos en la provincia".

Según Lombardi, esta postura se puede conjugar con la dinámica electoral. "La idea anticuada yperversa de gobernar favoreciendo a intendencias y provincias amigas, y perjudicando a los demás ya no sirve. Podés tener un buen diálogo con gobiernos de signos diversos, y después apoyas fuertemente a la gente con la que se tiene afinidad ideológica".





Esa visión abarca incluso a los radicales más quejosos de la convivencia con el PRO. "Cambiemos es un modo tan moderno de ver la política. En nuestra coalición todo el mundo se expresa dentro de la unidad en la diversidad. Hay valores como el federalismo, la modernización, el respeto por las instituciones que son constitutivos de Cambiemos, son los valores estratégicos. Después, en los tácticos hay diferencias, y está bueno porque eso enriquece. El verticalismo es un valor dentro del peronismo, incluso hoy se defiende el verticalismo; pero yo creo que atrasa 30 años. En el siglo 21 no hay verticalismo. Y Cambiemos tiene un modo de construcción horizontal", enfatizó. Y añadió: "Con respecto al gobierno, tenés objetivo que están claros respecto de lo que se quiere, que son permanentes; pero tenés cierta flexibilidad operativo frente a un mundo que cambia todos los días. La idea de Cambiemos ha permitido articular pensamientos muy diversos y que haya gente nueva en la política. Lo ves incluso a Ema (Gainza) e incluso las edades de ellos son un dato muy alentador. ¡Treinta años tiene! Estas cosas trascienden a los partidos mismos. Y Cambiemos tiene un énfasis en eso".





Ante la consulta sobre si los postulantes macristas dentro de Cambiemos podrían recibir la indicación de bajarse de sus postulaciones, recordó que fue candidato a vicejefe de Gobierno con Gabriela Michetti, enfrentando al candidato preferido por Macri, faltando solo cinco meses para las elecciones nacionales. "Alguien podría decir 'señores bájense', pero no ocurrió. Por el contrario, se vigorizó el proceso. Fue una interna en serio. La horizontalidad de Cambiemos no solo se expresa en la forma de hacer política sino también en las definiciones de las candidaturas. Por supuesto que buscas consensos, eso es distinto, pero nunca hay imposiciones", aseguró.