Lo llamaron a la dirección pero fue para darle una sorpresa

La necesidad y la enseñanza

La maestra publicó la historia en las redes sociales: "Ayer pudimos observar que un niño asistía a la escuela con unas zapatillas grandes, con agujeros abajo y sin medias, sus pies tocaban el frío y húmedo piso a cada paso que daba y me detuve a observarlo, jugaba feliz en el patio de la escuela y al preguntarle si tenía frío me dijo sí, pero mi hermano que me prestó las zapatillas quedó en ojotas seño, eso es peor. Cuánta enseñanza en tanta necesidad, no pensó en él sino en su hermano a pesar de tener los pies morados de frío. Un alma generosa donó las zapatillas para este niño y su cara de agradecimiento y felicidad fue la mejor imagen que me quedó. Sólo debemos mirar al otro y ayudar, no necesitamos saber más que poder ver su realidad sin preguntar. Buen finde, primero los niños siempre.