Lluvias: La semana termina e inicia con precipitaciones

Pronóstico extendido

La semana iniciará con inestabilidad y pronóstico de tormentas fuertes, con temperaturas de entre 22º C y 31º C, el lunes; y de 20º C y 22º C, el martes.

Las condiciones mejorarían el miércoles con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 19º C de mínima y los 31ºC, promedio.

Para el jueves se prevén cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre 21º C y 33º C.

El viernes el cielo continuará algo nublado y las temperaturas se mantendrán entre los 20º C y los 34º C, promedio.

