¿Llueve esta tarde?

Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) indica cielo algo o parcialmente nublado por la mañana, y nubosidad variable con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la tarde. Los vientos soplarán moderados del sector oeste, cambiando a moderados o regulares del sector sur, rotando a leves del sector este.





En cuanto a las temperaturas promedio se ubicarán entre los 15° C y los 28° C, promedio.





Pronóstico extendido





extendido.jpg





Este miércoles las temperaturas irán de los 11º C a los 28º C. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada.





Este jueves habrá nubosidad en aumento y por la trde estará inestable. Las temperaturas promedio rondarán los 12º C de mínima y los 24º C de máxima.





El viernes estará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde c temperaturas que rondarán los 10º C de mínima y los 26º C de máxima, promedio.