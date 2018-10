Llevarán a la Justicia el reclamo por el deficiente servicio de colectivos entre Paraná y Santa Fe

La Defensoría del Pueblo de Paraná informó que, sin abandonar la vía administrativa en el reclamo por mejoras en el servicio público que une Paraná con Santa Fe, encararán ahora una nueva estrategia y llevarán el problema a los Tribunales, junto a la Defensoría de Santa Fe y Defensa del Consumidor provincial.





"Es el Estado el que debe regular el servicio, hacer cumplir las normas y el contrato de concesión", planteó el defensor del pueblo adjunto de Paraná Pablo Donadío al presentar una nuestra estrategia de acción en el reclamo por el deficiente servicio de transporte público a Santa Fe.





"Nos sentimos muy infligidos porque hace muchos años que padecemos el sistema del transporte de Fluviales y Etacer en este servicio que claramente se ven vulnerados muchos derechos al llegar tarde a cursar, no poder llegar muchas veces a rendir, nos afecta fuertemente. Es nefasto últimamente, no terminamos de entender adónde acudir", dijo Guillermo Ferrero de la Federación Universitaria Litoral (FUL) quien agradeció el "acompañamiento" del organismo paranaense en el reclamo que desde hace años expresan los estudiantes.





Por su parte, las abogadas Sandra López y Mariela Panzeri del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor, adelantaron los puntos de la nueva estrategia frente al problema que - a pesar de llevar años - nunca consiguió llegar "a ningún tipo de acuerdo". "Consideramos, y así lo tiene entendido la jurisprudencia, que el usuario es un consumidor que paga un boleto para que se le preste un servicio y ese servicio tiene que ser eficiente y no defectuoso. O sea que estamos charlando de encararlo desde el punto de vista de los consumidores para ver qué tipo de respuesta logramos", dijo López. "Desde la parte administrativa los chicos no pueden ser oídos", mencionó en tanto que su par Panzeri quien explicó que se trata de un "servicio público que tiene que estar protegido por el Estado".





Para las letradas se están violando derechos constitucionales y no sólo en la protección del servicio que es público, sino también como consumidores de un sistema que está concesionado, por lo que el responsable del control es el Estado.





"No es posible que un usuario esté tres horas esperando; no es posible que no tenga certeza acerca de en qué horarios sale un servicio, los horarios fijados en las páginas web de las empresas no se cumplen no se respetan, lo hemos corroborado y tampoco están respetando las paradas o circuitos", dijo a su turno el defensor adjunto Pablo Donadío. "Hay 23 coches de Fluviales y 22 de Etacer que con el volumen transportado, es muy poco", acotó.





Guillermo Ferrero de la Federación Universitaria Litoral agregó que tiene que salir "tres horas antes para un viaje que dura 30 minutos" y que las colas "son de dos horas". "Es muy difícil estudiar de esta manera", observó.





En tanto, Donadío subrayó que "es el Estado el que debe regular el servicio, hacer cumplir las normas y el contrato de concesión. No nos corresponde entrar a discutir con quién presta el servicio, en este caso por un poder delegado".









"Desde 2015 estamos trabajando en esto y no hemos logrado ningún acuerdo ni ninguna de las dos empresas se ha sentado a negociar ni a ceder nada. Ellos siempre sostienen que están avalados por el contrato de concesión y que lo están cumpliendo. Por eso hice hincapié en que estamos hablando de un servicio público que debe prestar el Estado aunque esté concesionado", insistió Panzeri.





Y por último, puntualizó ante la consulta de esta Agencia que según las empresas "antes de que saliera la nueva resolución los pasajeros viajaban parados y no se notaba todo esto, pero desde que salió una la nueva resolución que indica que deben viajar sentados y con cinturón, alegan que la CNRT no les habilita mas móviles", completó.





