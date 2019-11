Llegó la hora de manejar con precaución cerca del predio de la Fiesta de Disfraces

Con la cuenta regresiva de la 21° Edición de la #FDD2019 activada, informaron los principales puntos del Operativo de Seguridad que se implementará en Paraná para ordenar el tránsito en la zona cercana al predio de acceso Norte.

Un servicio especial a fin de reforzar la seguridad y prevención de la ciudad que comienza el día viernes en la zona del micro y macro centro, los principales corredores de la ciudad y zonas comerciales, como así también los espacios públicos y zonas de concurrencia masiva, lo cual se va a extender hasta el día lunes.

Este viernes, durante todo el día, los obreros trabajaron en los ingresos del predio, inclusive colocando el cerco de madera y los molinetes de acceso. Todas estas tareas se realizaron con la circulación normal de los vehículos por el Acceso Norte.

Camiones, autos privados y colectivos marcharon a las velocidades habituales por lo que desde este sábado habrá que sacar el pie del acelerador porque, sin la presencia de inspectores de tránsito, todo se vuelve más peligroso.

fiesta de chicas.jpg FDD 2018. Foto UNO / Diego Arias.

El día domingo, en particular, se dará inicio al operativo central

• Apertura del predio: A partir de las 21.

• Tránsito asistido: Durante los días viernes y sábado habrá tránsito asistido sobre la mano norte de la Acceso Norte, entre Jorge Luís Borges y Morath.

FDD Cortes diurnos.jpg

• Cortes de tránsito: En virtud de la finalización de los trabajos de puesta a punto de las estructuras ubicadas frente al predio donde se desarrollará la fiesta, se han dispuesto cortes con restricción del tránsito en Acceso Norte entre Gobernador Maya y el puente de Avenida Circunvalación y Acceso Norte, los cuales comenzarán a partir de las 8 del día domingo y se extenderán hasta las 17 del mismo día, repitiéndose nuevamente los mismos cortes el día lunes en el horario de 9 a 13, cortes que estarán ubicados en:

• Avda. José Hernández (Circunvalación) a la altura del puente que se encuentra en las subidas al acceso norte, encontrándose cortado el ingreso al Acceso Norte, tanto de la mano que viene desde Blas Parera como la que lo hace desde Don Bosco.

• Intersección del Acceso Norte en lo que hace a sus intersecciones con calles López Jordán (lado norte y sur), Bazán y Bustos (lado norte y sur), Morath (lado sur), Jorge Luis Borges (lado norte y sur), Pedro Londero (lado norte y sur).

• Acceso Norte y Gdor. Maya.

FDD Cortes diurnos 1.jpg

• CORTES 2° ETAPA: El día domingo a partir de las 17, y hasta el día lunes a las 9, se amplía la zona de cortes y precortes en:

• Avda. José Hernández frente a la altura de calle Rondeau, donde se encontrará vedado el tránsito hacia Blas Parera, desviándose el tránsito por Rondeau de aquellos vehículos que no transporten personas con entradas para la Fiesta.

• Blas Parera en la subida y bajada Avda. José Hernández, zona del Hotel Alojamiento Tijuana, donde estará restringido el tránsito por Circunvalación hacia el Acceso Norte o Don Bosco.-

• Avda. José Hernández (Circunvalación) y Don Bosco, por Don Bosco hacia el este o calle Gdor. Maya solamente podrán circular vehículos que transporten entradas VIP, de lo contrario serán desviados hacia Alte. Brown por colectora.

• Corte parcial en Don Bosco y Gdor. Crespo, solamente podrán continuar transitando hacia Avda. José Hernández (Circunvalación) los vehículos que transporten personas con entradas para la Fiesta, de lo contrario serán desviados hacia Alte. Brown.

• Corte total en Avda. José Hernández (Circunvalación) y Alte. Brown, tanto en las arterias principales como sus colectoras del lado este y oeste.

• Pre Corte para el tránsito vehicular en Don Bosco y sus respectivas intersecciones con calles López Jordán, Bazán y Bustos, Morath, Jorge Luís Borges, Pedro Londero y Gdor. Maya, tanto en la mano norte como sur.

• Corte total en Fraternidad y su intersección con las calles López Jordán, Bazán y Bustos, Morath, Jorge Luís Borges y Pedro Londero.

• Corte parcial en calle Fraternidad y sus intersecciones con López Jordán y Bazán y Bustos, salvo para las personas que posean pases por ser vecinos de la zona, otorgados por la Comisión Vecinal o demuestren domicilio en la zona.

• Corte total en Ruta Nacional N° 12 y ambas subidas al Acceso Norte.

• Corte total en Acceso Norte y Gdor. Maya sentido hacia la ciudad.

• RECOMENDACIONES PARA VECINOS DE LA ZONA

• Los vecinos domiciliados en el sector de Don Bosco, Bazán y Bustos, Alte. Brown y López Jordán, se sugiere hacer ingreso por calle López Jordán o Bazán y Bustos.

• Los vecinos domiciliados en el sector de Acceso Norte, Bazán y Bustos, Fraternidad y López Jordán, se sugiere hacer ingreso por calle López Jordán, y salir hacia la ciudad por calle Bazán y Bustos, aclarándose en este caso que el ingreso de vehículos será para aquellos que acrediten domicilio en la zona o tengan el pase vecino otorgado por la Comisión Vecinal.

FDD Cortes generales e ingresos al predio.jpg

• INGRESOS: Las personas que hayan adquirido entradas generales, podrán ingresar al Acceso Norte por Circunvalación desde el lado de Blas Parera como de la mano que proviene de Don Bosco, debiendo acceder las personas por ambas manos que suben al acceso norte.

Las personas que hayan adquiridos entradas “VIP”, deberán ingresar por Acceso y Gdor. Maya, también podrán hacerlo en forma peatonal por el acceso oeste desde Blas Parera o Don Bosco.

FDD Ingreso de colectivos.jpg

• ESTACIONAMIENTO VIP

Las personas que posean entradas VIP, y concurran en vehículos, deberán ingresar por Acceso Norte y Gdor. Maya, destacándose que el ingreso al estacionamiento VIP se encuentra ubicado por Acceso Norte y Londero. Los vehículos que ingresen al estacionamiento no lo podrán con bebidas helatodo con bebidas alcohólicas, de detectarse alguna situación en este sentido, el vehículo no podrá ingresar al predio y deberá continuar por calle Londero, Darwin y salir al Acceso Norte a la altura del Parque Botánico.

• CONTROLES DE ENTRADA: Los mismos estarán ubicados en la zona de Acceso Norte y ambas subidas desde la Avda. Circunvalación, en Acceso Norte y López Jordán y a la altura de la estación de servicios YPF, como así también en la zona de Acceso Norte y Jorge Luís Borges para quienes ingresen desde el este. En este sentido no se podrá ingresar al Acceso Norte sino es con la entrada correspondiente.

• VENDEDORES AMBULANTES: Los vendedores ambulantes que se encuentren habilitados por la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad, estarán ubicados en el sector dispuesto de Avda. José Hernández (Circunvalación) entre Don Bosco y Fraternidad, mano este.

• ACCESO DE VEHICULOS, TAXIS Y REMISES: Los Taxis y Remises, habilitados de la ciudad de Paraná, podrán ingresar con personas que posean entradas por Avda. Circunvalación o Alte. Brown, en la colectora este tomar por López Jordán hasta la colectora de Acceso Norte, descendiendo el pasaje frente a la Ex Estación de Servicio, saliendo nuevamente por calle Bazán y Bustos. No estará permitido el estacionamiento ni la permanencia de vehículos, solo descenso de pasajeros, a fin de no entorpecer la fluidez del tránsito.

Luego de las 3.30 hs se dejará ingresar taxis y remises para el ascenso de pasajeros, debiendo respectar la misma ruta. Luego de las 03:30 Hs. los Taxis y Remises podrán ingresar por la mano sur del Acceso Norte ingresando por Gdor. Maya, los cuales deberán aguardar en orden de llegada a la altura de calle Borges, saliendo una vez que tomen pasaje por la misma vía en sentido inverso o por Borges, Don Bosco, Circunvalación y Alte. Brown.

• RECOMENDACIONES: Se recomienda a las personas que concurran a la fiesta que cuiden sus pertenencias (entradas, billeteras, celulares), que las tengan en lugares protegidos, no las lleven expuestas en las manos a fin de evitar brindar oportunidades a personas que aprovechen dicha situación para apropiarse de dichos elementos.

• PROHIBICIONES: No se permitirá el ingreso de disfraces alusivos a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, réplicas de armas, envases de vidrio, palos u otro elemento agresivos. Tampoco se permitirá el ingreso de las personas con disfraces discriminatorios.

• El tránsito (transporte de carga o pasajeros), el día domingo y lunes y mientras se encuentre interrumpido la circulación por el Acceso Norte, tendrá como ruta de desplazamiento Avda. Almafuerte, Blas Parera, Avda. José Hernández y Acceso al Túnel.

El mensaje de la Policía entrerriana es que “espera contar con la colaboración y predisposición de la ciudadanía por las molestias causadas por los cortes y el operativo de seguridad diagramado, se piden las disculpas correspondientes, rogando sepan entender la necesidad de llevar adelante las tareas enunciadas en post de garantizar el orden y la seguridad para el beneficio y conveniencia. Paraná se viste de Fiesta”.