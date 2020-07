Llegó la ayuda para Juani, el niño con fibrosis quística

Fátima Heinze, referente de la fundación Alguien como Yo FQ -que nuclea a personas con fibrosis quística y reclama por sus derechos- contó a UNO que desde Entre Ríos están apoyando el pedido de una familia santafesina que necesitaba con urgencia que su obra social le brindase la medicación a su hijo de 9 años, que tiene esta dolencia.

“Juani Vela es nuestro amigo y es paciente con fibrosis quística. Está internado desde hace 21 días en el hospital de Reconquista, provincia de Santa Fe, debido a una recaída por una infección pulmonar. El nosocomio no cuenta con dicha medicación compleja y Juani no tiene tiempo para perder. Necesitamos respuesta de su obra social”, habí pedido Heinze.

juani Gentileza. Fátima Heinze

A su vez, explicó: “Él tiene que tomar su medicación todos los meses y no se la están entregando en tiempo y forma. Los antibióticos que le estaban pasando en el hospital donde está internado no le surten efecto, entonces hicieron un esquema nuevo de antibióticos la semana pasada y la obra social no le hace llegar este pedido, que es de suma urgencia para combatir las bacterias que lo están afectando”. Asimismo, señaló: “Juani está con un cuadro muy complicado, ahora, está tomando cinco antibióticos y ya no los tolera, y tampoco tolera más la sonda nasogástrica”. “Siempre tienen problemas con esta obra social con todas las prestaciones, porque es mucha la demora, y en este momento necesitan una respuesta urgente”, había relatado.

Horas después del reclamo llegó la noticia: La medicación que Juani necesita para comenzar un nuevo esquema de tratamiento llegó a manos de los demandantes, aunque una semana tarde. "Swiss Medical Group NO CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA con la entrega de medicación y el tratamiento de juani, que es crónico, asi tampoco lo hace con autorizaciones de las prestaciones", hizo saber Fátima.