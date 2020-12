Licenciatura en Economía de la UNER: una carrera con futuro

La Licenciatura en Economía aporta un campo amplio e interdisciplinario de estudio y desempeño. En encuestas realizadas a ingresantes de la Facultad, el “perfil profesional” como la “vocación” y “utilidad social” se destacaron como los motivos de elección de esta carrera por parte de sus ingresantes.

Matías Romero es un reciente graduado de la Carrera. Cuenta que eligió la carrera por un interés en general sobre el plan de estudios de la carrera: “al ir cursando la carrera fui descubriendo nuevas cosas y cambiando perspectivas sobre temas más prácticos de las incumbencias de un economista: vi que su campo de acción es amplio, lo cual abre diversas posibilidades de inserción a futuro”.

La Licenciatura en Economía abarca materias como Macro y Micro economía, finanzas públicas, economía internacional y economías regionales. Esta formación resulta tanto de gran aplicación para el análisis e intervención en las economías de nuestra región, sino también para la formación continua luego de la Licenciatura, que pueden realizarse a través de cursos y carreras de posgrados, como también diversas capacitaciones para graduados. Es la la variedad de posibilidades de inserción y de lo que caracteriza a esta Licenciatura, y amplía su horizonte de actuación.

Matías relata que “al principio pensé que el economista se dedicaba solo a la consultoría, pero también están las ramas de la docencia, investigación y gestión, me parece que si entendemos mejor los problemas que existen es más fácil resolverlos”. En relación con su formación universitaria, Matías destaca que “el rol de la Universidad Pública y del sector público en la inversión en ciencia y tecnología aporta a esta carrera en particular, porque permite analizar y resolver problemas que no están en la teoría y que hay que ponerse a investigar desde el lugar que a cada uno le toca”.

La Facultad de Ciencias Económicas, como Institución que forma parte del sistema público y gratuito de educación universitaria, con gran tradición y oportunidades de desarrollo dentro de la Facultad (biblioteca completa y espacios de estudio, participación en investigación y extensión, alto desarrollo en deportes, y posibilidades de inserción laboral mediante pasantías y vacantes de empleo) se abre hoy como el marco de estudiar carreras de gran interés para la intervención en nuestras realidades económicas. Con la apuesta en la Universidad Pública, forma profesionales comprometidos con la realidad y con fuerte capacidad de intervenir en ella.

Matías resalta que “en la Facultad hay una visión muy amplia de contenidos y docentes, y se dan buenos debates en torno a la teoría económica y a los temas de actualidad, lo que favorece nuestra formación como profesionales” y agrega que “la calidad humana de las personas que formaron parte de mi camino: desde los profesores, el personal administrativo, directivos y compañeros, que estuvieron siempre al servicio de acompañar mi formación”.

Las inscripciones a la Licenciatura en Economía y todas las propuestas académicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER estarán abiertas desde el 4 y hasta el 7 de febrero. Toda la información se encuentra en www.fceco.uner.edu.ar y enviando mail a ingresantes@fceco.uner.edu.ar