Ley de Talles: buscan efectivizar la instrumentación

ley de talles especiales.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

"Establecer el organismo específico que será la autoridad de aplicación de la Ley en Entre Ríos es una forma de reforzar y realizar en forma efectiva los objetivos en dicha ley y abogar por los derechos y la salud de los habitantes de la provincia", puntualizó el diputado. No obstante, no hizo referencias al EEAr, un estudio fundamental para el inicio de la reglamentación, cuyos resultados aún no se conocen.

Qué sucedió con el EEAr

La Ley Nacional N° 27.521 de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles e Indumentaria (SUNITI), conocida popularmente como 'Ley de Talles', fue sancionada en 2019 y se dispuso su implementación el 10 de junio 2021. La normativa establece que la totalidad de la indumentaria deberá ser fabricada, confeccionada, comercializada e importada de conformidad con la ley.

ley de talles 1.jpg

Para determinar estas medidas se dispuso el EAAr, con el objetivo de definir la forma y las dimensiones actuales y propias de los cuerpos que conforman la población argentina. El estudio consistía en la utilización de un escáner 3D que relevaría las dimensiones de los habitantes. La investigación inició el 27 de julio de 2021 y en total se escaneó a 13.276 personas en 20 ciudades de todo el país, incluyendo Paraná, en noviembre del año pasado.

Los resultados se esperaban para septiembre de 2022 pero no hubo más novedades. En el sitio oficial del gobierno nacional aún se encuentra el formulario de inscripción para participar del escaneo, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El encargado de publicar el informe es la Secretaría de Comercio Interior, la autoridad de aplicación de la normativa.