Ley Ómnibus: un análisis local

En este marco, UNO dialogó con Diego Gantus, doctor en Ciencia Política, investigador y docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para analizar los acontecimientos y las posibles consecuencias a nivel local.

—¿Qué lectura puede hacerse de la aprobación de la ley, luego de tres días de debate conflictivo?

—Desde el punto de vista político, podemos hacer algunos señalamientos. El más notable, es el de los límites que el Congreso ya comenzó a señalarle al Presidente. Rápidamente, porque hay excepciones, los bloques del PRO y de La Libertad Avanza (LLA) votaron todo lo que pudieron, mientras que el Partido Justicialista (PJ) y la Izquierda rechazaron de plano toda la iniciativa. Definieron la cuestión, fundamentalmente, un conjunto relativamente chico de legisladoras/es, un quinto de la cámara, que se agrupan en dos bloques que serán decisivos, al menos, durante los próximos dos años: la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF).

El segundo, es que esta configuración, en sus extremos, será relativamente estable; pero en el centro, el fiel de la balanza estará en manos de un colectivo de legisladores de orientación republicana, más cercano a la centro-derecha en materia económica, y con fuerte impronta federal, léase, no votarán medidas que conspiren abiertamente contra los intereses provinciales. Ese bloque del medio fue el que operó abiertamente para reducir el ómnibus al tamaño de un vehículo familiar.

El tercero, aún frente a los argumentos públicos de “asegurar la gobernabilidad” o “darle las herramientas que un gobierno flamante necesita”, lo cierto es que LLA+PRO+UCR+HCF piensan muchos temas de manera muy semejante. Las diferencias pasan, las más de las veces, por el cómo. Y allí, UCR y HCF, cobrarán un protagonismo en lo que viene, que contrasta con el peso efectivo que tienen: juntos representan menos de la mitad del peso del PJ en la Cámara baja, pero han tenido el triple de ingerencia en este debate.

Por último, hay una dinámica que quedó evidenciada en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso, que veremos recurrentemente durante los próximos 22 meses al menos: el Gobierno pretendiendo avanzar; el Congreso (o la Justicia) poniendo límites; el gobierno despotricando en público contra, cuando no apretando, a las respectivas castas, los coimeros o valijeros, pero negociando por debajo de la mesa. Sobreactuación por un lado, reconocimiento del límite por otro.

—Una de los argumentos más usados en los votos en contra fue la designación de facultades extraordinarias al Ejecutivo, ¿qué implica este artículo?

—Retirado el capítulo fiscal, que el Gobierno llevará, con modificaciones, a las sesiones ordinarias, en uno o más proyectos, y frenado el capítulo laboral del DNU en la Justicia, el corazón del proyecto oficialista para los primeros 100 días se juega en los capítulos de la Emergencia, y las facultades delegadas que el gobierno reclama para resolverlas a través de decretos, y de las privatizaciones. Sobre las últimas: de las 41 empresas inicialmente incluidas en el proyecto, el Gobierno tiene números para privatizar la mitad; sea total (17) o parcialmente (3). Los bloques dialoguistas no sólo le han limitado el número; también le están exigiendo más controles del Congreso sobre el proceso. Y de las 11 Declaraciones de Emergencias, tienen números sólidos para tres de ellas. Pero aquí la desconfianza es mayor: del modo en que queden redactadas las declaraciones, quedarán habilitadas o no ciertas materias, ciertos instrumentos, que podrían restaurar parte del proyecto inicial que Diputados no avaló hasta el momento. Estos dos temas, con razón, son los más polémicos, y la falta de acuerdos impidió que se haya podido iniciar la votación en particular.

—Mañana, ¿pueden aprobarse algunos artículos y otros no? ¿Qué sucedería si la mayoría de los artículos no son aprobados?

—El escenario de una mayoría de ellos votados en contra es algo que descartaría. Pero hay un escenario poco probable pero posible: que las negociaciones sobre facultades delegadas y privatizaciones se desmadre, que los bloques dialoguistas quieran darle una lección aún mayor al oficialismo pensando en los cuatro años por delante y que el oficialismo retire todo el proyecto. Muy improbable, pero no lo descartaría; hay maneras muy amateurs de hacer las cosas de un lado, y un cierto fastidio del otro, que podrían imponerse sobre los acuerdos básicos que los unen.

En cualquier caso, los artículos que obtengan media sanción del proyecto, pasarán a la Cámara alta; y allí empieza ot

ra película.

La otra emergencia

El miércoles 31 de enero, cuando comenzó a tratarse la Ley Bases, inició una vigilia en contra de la norma en la plaza Mansilla de Paraná, de la que participaron sindicatos y organizaciones sociales. El viernes se realizó una marcha en repudio a la represión ocurrida en Plaza Congreso.

Julián Jarupkin, referente de la organización Libres del Sur e integrante de la Multisectorial Entre Ríos, expresó a UNO: “La aprobación general da un panorama que era posible, pero para Milei es y debe ser reconocido como una derrota. Ya que el primer paso tuvo un paro general y mucha gente en la calle durante las jornadas de debate y votación, además del recorte casi de la mitad de los artículos.

Vendrán jornadas de votación y un panorama muy complejo en senadores, donde lo más probable es que la ley tenga que volver a diputados. En el mientras tanto, no se ejecuta presupuesto para las necesidades básicas y los alimentos siguen sin llegar a merenderos y comedores, junto a las partidas presupuestarias de muchísimos programas que continúan en cero.

Central, además de que no se aprueben las facultades delegadas, es el cuidado de los recursos propios que son estratégicos para el desarrollo de cualquier país, que no se privaticen los mismos es fundamental.

Es necesario, también, que se sostenga un marco de regulación fiscal acorde a la crisis económica y el crecimiento inflacionario. No se puede dar vía libre a la regulación de salarios por la oferta-demanda del mercado, dando lugar a mayor flexibilización laboral.

En este sentido, la ley y las amenazas que ya se están cumpliendo con la falta de entrega de alimentos y ejecución de programas fundamentales para quienes menos tienen terminarán socavando, la economía interna y con ella a las grandes mayorías del país”.

Jarupkin agregó: “La multisectorial está en alerta constante, la diversidad de actores es amplia y cada vez lo será más. Hay acciones que buscan acercar a las partes y unificar criterios de acción, que serán los que nos den la fortaleza suficiente para frenar el DNU y la nefasta Ley Ómnibus, rechazando la represión y el protocolo antipiquetes de Bullrich”.

“Los diferentes gobiernos tienen una tarea muy compleja por delante en lo social, y es que el no hay plata es real y afecta a las mesas de los argentinos y argentinas. Los alimentos empiezan a escasear y en muchos casos son inaccesibles, por lo que una medida concreta sería la declaración de la emergencia alimentaria, que desde Libres del Sur tenemos presente”, concluyó el referente que trabaja en merenderos de Paraná.