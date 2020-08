Ley de Humedales: una diputada entrerriana defendió la actividad de los productores en las islas

Son seis los proyectos tendientes a lograr una ley de humedales que desde ayer se comenzaron a debatir en el Congreso de la Nación. Así el reclamo de organizaciones ambientales tanto en Santa Fe como en Entre Ríos para que cesen las quemas ilegales en el Delta, con cortes el fin de semana en ambas cabeceras del puente Victoria-Rosario, se instaló con fuerza en la agenda legislativa. Lo curioso del caso es que ninguna de las iniciativas presentadas -todas con estado parlamentario- se impulsó desde algunos de los bloques parlamentarios que representan a Entre Ríos. La mayoría de las propuestas pertenecen a legisladores de Buenos Aires, mientras que las restantes cuentan con la autoría de diputados de Córdoba y de la provincia de Santa Fe.

humo islas parana incendios mateo 10.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Los diferentes proyectos se pusieron a consideración de la Comisión de Recursos Naturales y de Conservación del Ambiente, con la idea primaria de consensuar una ley que garantice la protección de la biodiversidad de los humedales que hoy se ven amenazados por actitudes negligentes provocadas por la mano del hombre. A la primera convocatoria que tuvo carácter informativo, fueron invitadas a participar organizaciones ambientales de Paraná, como el Foro Ecologista de Paraná, pero por razones de fuerza mayor no pudieron ser parte de la actividad.

Rosario, una de las ciudades más aquejada por las quemas de pastizales, tuvo representación en la reunión de la comisión presidida por el diputado nacional Leonardo Grosso. En forma remota expusieron colectivos ambientales de esa ciudad desde el recinto del Concejo Deliberante, al igual que los ediles de ese cuerpo político.

La reunión que se desarrolló bajo la modalidad virtual incluyó una serie de exposiciones de especialistas y de movimientos sociales.

Producción versus ambiente

La diputada de Juntos por el Cambio Alicia Fregonese es la única entrerriana en formar parte de la Comisión de Recursos Naturales en la Cáma baja. Al ser consultada primero por el debate en el ámbito legislativo y luego respecto de su postura sobre un problema que trasciende la cuestión ambiental, reflexionó: “Hoy -por ayer- hablaron los diputados que presentaron los proyectos y la idea es que haya varias reuniones informativas. Probablemente expongan organizaciones ambientales, productores y constitucionalistas. Queremos que salga una buena ley de humedales”.

Fregonese defendió abiertamente la actividad productiva en las islas. “Nosotros somos productores. La realidad es que para los productores -aclarando que ella no tiene hacienda en las islas-, pensamos que tiene que haber un cuidado ambiental, pero el tema de los fuegos no tiene que ver necesariamente con el productor. De hecho salió en un diario de Paraná que habían detenidos a cazadores y a pescadores porque habían iniciado fogatas porque tenían frío. A ningún productor ganadero le conviene en esta época del año quemar pastizales con la sequía imperante. Sería una locura que los ganaderos vayan a quemar pastizales cuando no tienen para darles de comer a los animales”, sentenció. Desde esa lógica la legisladora entendió que “no se debería quitarle la responsabilidad a nadie, lo que sí hay que ser medido y prudente cuando uno va a acusar a alguien. Es lo mismo que está pasando con la rotura de los silobolsas, no sabemos cuál es la intencionalidad”.

En el marco de la emergencia, la diputada recordó que mantuvo un encuentro con productores afectados por el avance de las llamas. En otro tramo de su alocución recomendó investigar los acontecimientos e insistió con su posición a favor de la actividad agropecuaria. “No es una época conveniente para prender fuego debido a la sequía en Entre Ríos, sobre todo cuando se necesita pasto para los animales. Es una cuestión de sentido común. Hay que ser muy prudente, hay que averiguar, hay que investigar, teniendo en cuenta lo que pasó con la rotura de silobolsas. Lo que tenemos que tratar es de no generar más grieta y no alimentar más la separación entre los argentinos”, dijo para completar su argumento.

Hubo un “twitazo” de ambientalistas por las quema

Con el objetivo de impulsar la aprobación de una ley nacional de humedales y ante la imposibilidad de congregarse con carteles frente al Congreso de la Nación por el coronavirus y su consecuente cuarentena, la agrupación ambientalista Jóvenes por el Clima convocó ayer a sumarse al reclamo ambiental.

“Ni Australia, ni el Amazonas. En el litoral el fuego avanza”. Así advierte el colectivo ambientalista sobre el daño de los incendios en las islas del Paraná, que sin permiso estatal socavan el ambiente y llevan arrasadas unas 90.000 hectáreas.

Si bien el epicentro de los focos es frente a Rosario, sumado al que comenzó frente a Paraná hace unos días, el impacto llega a otras regiones al norte del país, -como la Ciudad de Santa Fe- y al sur, como los distritos de Tigre y San Fernando del Gran Buenos Aires.

Con el hashtag #LeyDeHumedalesYa, promovieron un twitazo nacional mientras en el Congreso de la Nación se inició oficialmente el debatedentro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, junto a un grupo de oradores.