Ley de Comunas: Bordet espera una sanción unánime

El gobernador, Gustavo Bordet , manifestó durante un debate sobre la ley de comunas: "Este va a ser el gran paso para mejorar la calidad institucional y para la democracia de nuestra provincia, porque además ser elegidos los representantes de las comunas tendrán posibilidad de llevar adelante las gestiones con los recursos asegurados para poder tener éxito en su tarea".

El mandatario precisó que la intención es aprobar la ley en este período de sesiones ordinarias para que pueda ser contemplada en el presupuesto 2019, y acotó: "El hecho de estar aquí hoy tiene como finalidad remitirle esta voluntad y esta vocación de parte del Poder Ejecutivo que me toca presidir".

La Ley de Comunas regulará el artículo 253 de la Constitución provincial, reglamentando el régimen de las comunas y determinando su circunscripción territorial y categorías. Asegurando así su organización bajo los principios del sistema democrático.

"Por eso el agradecimiento de estar acá discutiendo un tema tan importante para el futuro porque esto va a tener un alto impacto hacia adelante, no solo en la gestión que hoy le toca a ustedes, sino las que van a venir más adelante", remarcó Bordet ante presidentes de juntas de gobierno de los departamentos nucleados en la región centro de la provincia.

Bordet expresó su deseo de que el proyecto de ley de comunas sea aprobado por unanimidad en este período de sesiones ordinarias y dijo que permitirá mejorar la calidad institucional.

Las jornadas fueron organizadas por la comisión Bicameral en el marco del análisis legislativo del proyecto de Ley de Comunas, enviado por el Poder Ejecutivo, se complementan con otras instancias que tuvieron lugar en Federal y Gualeguaychú para los departamentos de las regiones norte y sur.

El gobernador agradeció y felicitó a legisladores y ministros y a todos quienes han trabajado en este proyecto, que se pudo debatir en todo el territorio de la provincia: "Porque lo hicieron con mucho tesón, pero también desprendido de cualquier interés particular o partidario porque acá lo que estamos reconociendo es la calidad institucional de la provincia". Y apuntó: "Ratificamos el compromiso de trabajo conjunto con todas las juntas de gobierno y que en 2019 las comunas entrerrianas empiecen a ser una realidad".

Luego explicó: "Este es el último debate que se hace para luego ir por el proyecto definitivo en nuestra Legislatura y avanzar en un compromiso que realizamos desde el comienzo de gestión, que era normalizar un instituto que está previsto en nuestra Constitución, que son las comunas".

Para Bordet, "esto significa un gran paso hacia adelante en la organización institucional de la provincia", y afirmó: "Esta es una ley verdaderamente trascendente, porque termina con un sistema de distribución demográfica en nuestro territorio que realmente es injusto, porque las juntas de gobierno representan la célula básica en la democracia de nuestra provincia, pero resulta que el status jurídico no le permite a ninguna de ellas realizar las acciones necesarias para satisfacer rápidamente los requerimientos de sus vecinos".

Al respecto, hizo notar que cuando se crearon las juntas de gobierno la realidad poblacional de la provincia era otra, se podía centralizar y desde el Poder Ejecutivo administrarlas en todo el territorio: "Pero hoy en día esto es prácticamente imposible y hay que estar buscando atajos permanentemente para lograr llevar una acción a un determinado territorio de la provincia".

Puso como ejemplo: "No tiene una junta capacidad para realizar contrataciones o cotejos de precios, ni mucho menos licitaciones privadas, sino que hay que buscar otro mecanismo, como realizar transferencias a modo de subsidios para que una junta pueda adquirir un bien, porque no lo puede hacer". De este modo, agregó, "Se desnaturaliza también el subsidio, llegamos a algunas, a otras no, y esto genera una situación de inequidad entre las mismas juntas de gobierno".









