Levantan la toma de la Facultad de Trabajo Social

El estudiantado de Trabajo Social resolvió levantar la toma y a partir de este miércoles 12 de septiembre se retomará el dictado de clases.





La moción de levantar la toma, propuesta por el Frente Universitario Popular (FUP), se impuso por más de 150 votos contra la de sostenerla. Este miércoles el estudiantado acompañará la marcha convocada por ATE y CTA Autónoma.





La moción fue propuesta por el Centro de Estudiantes de la Facultad, en manos del FUP incluye no sólo levantar la toma, sino también realizar distintas acciones. "Titulamos a la moción como 'Expandir la toma a la calle', porque no es simplemente levantar la toma y volver a la normalidad, como quizás se pretende desde algunos sectores. Sino que tiene que ver con ponernos a pensar en el boleto, los alquileres, l sistema e institucionalización de las becas, y en ir ejecutando todo lo que fuimos proyectando en estos 20 días de toma", explicó a APF Morella López, presidenta del Centro de Estudiantes.





Embed





Se decidió también que la toma se levantará el miércoles y, como forma de cerrar la medida, el estudiantado de Trabajo Social se sumará a la movilización convocada por ATE y CTA Autónoma.





Otra de las acciones que se votó es solicitar a los docentes que "en sus cátedras dediquen al menos 30 minutos a hablar de la coyuntura, o más bien aplicar el tema en sus clases con un eje transversal", comentó la estudiante.





"También vamos a convocar a otra multisectorial, porque creemos que es ahí donde podemos construir la unidad para hacerle frente al macrismo. Porque vemos que el macrismo está atacando todos los frentes, no sólo la universidad pública", subrayó además.





En ese sentido, remarcó: "Quienes integramos el claustro estudiantil no creemos que el conflicto se haya terminado, como lo dice el macrismo. Por el contrario: entendemos que el conflicto no era, no fue, ni va a ser sólo salarial, sino que tiene que ver con un ajuste generalizado a la universidad pública y a otros sectores, con el sistema de becas, presupuesto, el recorte de tres mil millones a las universidades, el sistema de investigación y extensión".





Otro punto que mencionó se relaciona con "los mecanismos del macrismo para ocultar lo que está pasando con la universidad pública" y en ese orden expresó: "Repudiamos la persecución política a la ex presidenta y exigimos la libertad de Milagro Sala".





Consultada por esta Agencia respecto a los motivos que llevaron a levantar la toma de la Facultad, la presidenta del Centro de Estudiantes respondió: "No levantamos sólo por una cuestión de desgaste, sino también para trascender un momento y pasar a otro estadio, que tiene que ver con convocar a la multisectorial, marchas, clases públicas, entre otras acciones".





Asimismo sostuvo que "la toma es una herramienta de lucha. Y el plan de lucha continúa pero con otras herramientas".





Por último, señaló: "Desde el Centro de Estudiantes nos preocupa el egreso y permanencia de todas las estudiantes, y creemos que ésta es la mejor posición, que contempla a varios sectores y donde tenemos unidad", publicó APF