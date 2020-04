Legisladores impulsan sesionar en forma virtual

Sesión virtual . Por el momento, se aconseja no asistir al recinto.

Los presidentes de bloque del PJ en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia remarcaron la importancia de seguir las recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria para no realizar actividades presenciales en las cámara legislativas.

Señalaron, además, que es fundamental dar el ejemplo cuidando a cada integrante del Poder Legislativo e informaron que se viene trabajando en comisiones de forma virtual y que cada legislador a su vez recorre sus territorios colaborando en gestiones con el gobierno provincial

El presidente del bloque del frente Creer Entre Ríos y senador provincial por Concordia, Armando Gay, dijo que no le encuentra sentido a la solicitud de la UCR para que las sesiones se realicen de forma presencial. “El Senado no dejó de funcionar en todo este tiempo. Creo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dictó el Presidente hay que cumplirlo. La mayoría del personal está trabajando desde sus hogares, pero los senadores no han parado de trabajar”, subrayó.

“La actividad estuvo más enfocada en el territorio, recorriendo cada municipio, comuna o junta de gobierno, y articulando acciones entre el gobernador y los gobiernos locales, donde cada senador es parte activa de los Comités de Emergencia. Lo que se modificó es la dinámica de trabajo”, indicó el senador.

Explicó a su vez, que cada legislador está utilizando la modalidad virtual para trabajar con su equipo, para las reuniones de bloque, en videoconferencias con el gobernador, reuniones de gabinete y que también se ha lanzado el senado juvenil bajo esta forma de trabajo.

Por otra parte, adelantó que probablemente “la semana que viene la Presidenta (Laura Stratta) convoque a sesiones. El senado incluye personas con factores de riesgo, así que debemos preservar la salud de todos y dar el ejemplo cuidándonos y cuidando a cada integrante del senado. Compartimos el criterio de proteger la vida y la salud. Eso no implica que no tengamos en cuenta las demandas de la sociedad y las actividades inherentes a la función pública. Hay que adaptarse a los tiempos que corren y apelar a la tecnología”, consideró Gay.

El senador concordiense señaló que siempre tienen comunicación con el bloque opositor a través de su presidente. “Tenemos una relación muy estrecha y coincidimos en mucho. Es una persona con sentido común y criterio, que demuestra que está a la altura de las circunstancias. Todo lo que tratamos de consensuar siempre tuvimos resultados satisfactorios y no creo que en este caso no sea así. Seguramente van a apoyar esta metodología, ya que ellos están solicitando que se reanuden las sesiones”, concluyó.

Diputados sesiona el jueves

En consonancia con su par de la Cámara Alta, el diputado provincial que preside el bloque de Creer Entre Ríos en la Cámara Baja, Juan Navarro, aseguró que la actividad de la Cámara de Diputados no se ha cortado, “nosotros seguimos trabajando a través de los mecanismos que nos permite hoy la tecnología. Pusimos en funcionamiento casi todas las comisiones, sacamos dictámenes de leyes y tenemos previsto sesionar este jueves a través de un mecanismo no presencial, sino a través de videoconferencia”, describió.

“Esto fue definido hace más de 15 días, cuando nos reunimos los presidentes de bloque y luego de agotar todas las instancias responsablemente. Las comisiones, que son el alma de la legislatura vienen funcionando desde ese momento a través de dos plataformas virtuales. La actividad legislativa se realiza en ese marco y venimos haciendo consultas a los especialistas, teniendo en cuenta la salud como lo primordial, sobre cuál sería el momento para hacerlo en forma presencial”, comentó el diputado.

Respecto a las pretensiones del radicalismo de realizar actividades presenciales, Navarro afirmó que su bloque mantiene la postura de seguir los consejos de “quienes están manejando el tema responsablemente, tanto a nivel provincial como nacional. El Comité de Emergencia de la provincia para nada aconsejó esto. Y si pedimos consejo y no seguimos los lineamientos seríamos unos irresponsables”, aseveró.

En relación a las posibilidades técnicas para realizar la sesión virtual, el legislador mencionó que ya utilizaron esta modalidad con el gobernador y parte de su gabinete, “duró alrededor de tres horas y media y cada legislador se pudo expresar. Luego tuvimos una segunda experiencia y vimos que se puede sesionar de esta forma tranquilamente. Claro que no es lo ideal, siempre el trabajo en comisiones presenciales es lo más eficiente, pero en estas circunstancias creemos que es un mecanismo muy válido”, indicó. El diputado explicó que sólo con los legisladores y el personal mínimo, se movilizan alrededor de 60 personas para una sesión, sin contar los asesores.