Las ventas de Reyes registran buen ritmo en comercio local

Al respecto, Betiana Curiotti, propietaria de una tradicional juguetería y librería en la Peatonal y presidenta de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, comentó a UNO: “Las ventas para Reyes vienen muy bien. Empezaron el lunes con un buen movimiento.

Según manifestó, los clientes buscan sobre todo artículos más económicos que los que regalaron en Navidad. “Las ventas de Navidad fueron muy buenas para nosotros, especialmente en lo que fue el rubro de juguetería. Obviamente sin comparar la demanda con años anteriores, sino con los malos meses que veníamos teniendo en esta época de pandemia” dijo, y comentó: “El ticket promedio de lo que se destina a un regalo para estas fechas es muy variado. Tenemos productos de 500 o 600 pesos en adelante, o una muñeca que fue furor para Navidad, que fue la Cry Baby, que está entre 6.000 y 10.000 pesos. En diciembre la gente aprovechó a comprar algo de más valor con el plan Ahora 12 con tarjetas bancarias, cuya primera cuota recién les ingresa en marzo. Si bien ahora siguen vigentes los planes Ahora 3, 6 y 12, para Reyes la mayoría opta mayormente por financiar en plazos más cortos, porque por lo general se gasta menos, adquiriendo un juguete de menor valor que los que llevó para Navidad”.

reyes Las ventas de Reyes registran buen ritmo Juan Manuel Hernández

Durante los años anteriores fue tendencia que muchos padres, tíos y abuelos compraran para Reyes alguna mochila, cartuchera u otro tipo de accesorio para la vuelta a clases, pero luego de un extenso tiempo en que los chicos no fueron a la escuela debido a la cuarentena, en esta oportunidad prácticamente no hubo demanda de este tipo de mercaderías. Consultada acerca de lo que más llevan, Curiotti expresó: “Artículos escolares no se vendió nada esta vez, sino que este año prevalecen las ventas de los productos de agua, como los inflables, que también son un clásico para Reyes desde hace bastante. Este verano se vio incluso una demanda mucho mayor todavía por el hecho de que mucha gente no se fue de vacaciones, puso una pileta en su casa, o tiene su piletín, o alquiló una quinta con piscina. Otra cosa que se vende bastante son las pistolas o los lanzadores, que uno lindo arranca en los 600 pesos. Pero hay otras opciones, como juegos de mesa en 500 o 400 pesos, son muy variadas las opciones”.

Un inconveniente que debieron enfrentar los referentes del rubro fue la faltante de stock que se viene registrando hace tiempo, ya que por la pandemia hay juguetes importados con demoras para ingresar al país; y en el caso de los nacionales, numerosas fábricas o mayoristas tuvieron una merma en su entrega, ya que por el Covid-19 tuvieron que trabajar con menor cantidad de personal debido a los protocolos para evitar contagios dentro de los ámbitos laborales, o por tener que aislarse en grupos ante el resultado positivo de algún empleado. Sobre este punto, Curiotti manifestó: “De manejarnos con un promedio de proveedores, pasamos a hacerlo con el doble, ya que en los mayoristas hay mercadería que era difícil de conseguir. Hubo faltantes y también mercadería que se conseguía, pero en menor cantidad que otros años”.

Rafaela, encargada de un polirrubro de calle San Martín, coincidió en que se está vendiendo para Reyes menos que en Navidad, y aseguró: “La gente en general lleva artículos de menor importe, como alguno para el agua, que arrancan de 100 pesos en adelante”.

En locales de los rubros calzado e indumentaria también hubo bastante movimiento desde el inicio de esta semana. Guillermina Benítez, encargada de un comercio de la Peatonal, sostuvo: “La verdad es que se está vendiendo. Si bien se siguen vendiendo ojotas y sandalias, lo que más llevan en calzado son zapatillas deportivas, y en indumentaria remeras que ya les sirven para la nueva temporada de clases. Todavía no tenemos listas nuevas en lo que es la línea escolar, pero sabemos que va a aumentar”.

En su caso, advirtió que son más los abuelos que los papás los que compran este tipo de productos para regalar para Reyes, y concluyó: “En Navidad también se vendió mucho en cuanto a calzado e indumentaria deportiva para regalar, y seguimos vendiendo ahora con la cuenta corriente en tres cuotas y con tarjetas de crédito en tres y seis cuotas sin interés”.