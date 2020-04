Las ventas minoristas cayeron 48,7% en un mes de marzo atípico

Hace varias semanas desde la Cámara Comerciantes del Microcentro de Paraná habían advertido una fuerte caída en las ventas, y previo al decreto que establece el aislamiento preventivo obligatorio los propietarios de negocios de la Peatonal advirtieron sentirse “desamparados” ante la falta de medidas que contemplen su situación.

Finalmente, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron que las ventas minoristas en marzo cayeron un 48,7% respecto a igual mes del año pasado. “Fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena, que afecta tanto la modalidad online como a los locales físicos”, expresaron desde la entidad y señalaron: “Desde CAME estimamos que por cada día de aislamiento preventivo en marzo, el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones de pesos. A su vez, solo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 44% no pudo cubrir ninguno desde la cuarentena.

Por otra parte, indicaron que el 74% de las pymes encuestadas cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad.

“Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros. En ese contexto, la crisis alcanzó a todos los sectores, pero se profundizó entre aquellos que no pudieron trabajar”, afirmaron.

Otro dato que aportó la encuesta hecha por el organismo que nuclea a las pymes indica que las líneas de ayuda y crédito anunciadas no terminan siendo un gran aliciente para los comercios: el 71% de las pymes no solicitó las líneas con el 24% de interés, en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas. Y en cambio solo el 3% las obtuvo y sin inconvenientes. Mayores expectativas hay en las ayudas para pagar salarios: el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas.

Medidas

Cabe recordar que la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná solicitó al municipio medidas que apunten a aliviar la situación de los sectores más afectados durante el período de cuarentena ante la recesión de la actividad económica y la caída de la recaudación nacional, provincial y municipal.

En este marco, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná y de la Federación Económica de Entre Ríos, Jorge López, junto a otros representantes del sector empresario de la ciudad, se reunieron con el intendente Adán Bahl y acordaron, entre otros puntos, prorrogar hasta el 30 de abril el Régimen Especial de Regularización Fiscal, que venció el 31 de marzo y hasta el 20 de abril el pago anticipado anual de la Tasa por Servicios Sanitarios.