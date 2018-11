A raíz de la vigencia de un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que pronostica que sobre el área de cobertura continuarán desarrollándose tormentas, y a fin de proteger a la ciudadanía y facilitar el mejor escurrimiento del agua, la municipalidad recomendó retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente bolsas de residuos sobre la acera.





A los conductores, circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.





En caso de registrarse fuertes vientos, evitar circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.









Reclamos





Centros de atención de emergencias, prestación de servicios y organismos principales de referencia.





Emergencias: 911

Policía (Comando radioeléctrico) 101

Bomberos 100

Ayuda al niño 102

Defensa Civil 103

Emergencia ambiental 105

Emergencia náutica 106

Emergencia médica 107

Asistencia a la persona en crisis 135

Servicio Sacerdotal de Urgencia 133 (de 21.00 a 6:00 hs)





Hospitales

Hospital San Martín 4233705 / 4840363 / 4234545

Hospital San Roque 4230264 / 4230460 / 4230542

Hospital de Salud Mental 4331598 / 4331817

Hospital Arturo Illia 4201823 / 4201824

Hospital Domagk 4218851 / 4220897

Hospital Militar 4206754 / 4206755

Hospital Pascual Palma 4241999 / 4246469





Policía

- Cuerpo y Guardia 154601938 / 4209063

Gualeguaychú y Belgrano





- Comando Radioeléctrico 154601937 / 154602321 / 4222222 / 4211008 / 4211009 / 4211010 / 4211012 / 156221202

Villaguay Nº 247





- Comisaría Cuarta 156221379 / 4206222

Alte. Brown N° 201

- Comisaría Décima 156222017 / 4206204

Cochrane y Pacto Unión Nacional





- Comisaría Decimoprimera 154601989 / 4211003

Bajada Grande





- Comisaría Decimosegunda 156222029 / 4206216

B° Lomas del Mirador 1





- Comisaría Decimotercera 154601941 / 4206203

J. Báez y Arroyo Tuyucuá





- Comisaría Decimocuarta 154602089 / 4206215

Barrio José Hernández





- Comisaría Decimoquinta 154601991 / 4206205

Caputo N° 1671





- Comisaría Decimosexta 154601940 / 4206217

Burmestein y Ñandubay





- Comisaría Decimoséptima 154601987 / 4211002

Osinalde N° 367









Servicios

Enersa (SATI) 0-800-777-0080





Obras Sanitarias 4247813 (las 24hs) / 0-800-888-6768 (8:00 a 20:hs) (Emergencias)





Redengas 4342020 / 4343005 (Emergencias)





Telecom 0-800-888 0114 (Atención técnica) / 0-800-888-0112 (Atención comercial)





Arnet 0800 555 9999





Gigared 4074442





Cablevisión 0-810-122-0600





Fibertel 0-810-122-2225





Municipalidad

Servicio Permanente de Atención al Vecino: 147

Centro Integrador de Servicios Ciudadanos: 4344765

Unidad Municipal 1 Centro: 4202239

Unidad Municipal 2 Oeste: 4355212

Unidad Municipal 3 Sureste: 4202238 / 4344764

Unidad Municipal 4 Noreste: 4205067

Unidad Municipal 5 Borde Costero: 4397521

Unidad Municipal Sur: 4301190

Parques y Paseos Oeste: 4201859

Parques y Paseos Este: 4205066