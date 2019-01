Las palabras de Leo Yessen dan esperanza en un mundo enfermo

"Me cansé de tener un dueño, de tener horario, de ser dependiente del sistema. Quería independizarme para hacer lo que me gusta, lo que quería. Trabaje unos años en una panadería, me compré la mochila y la carpa para empezar la travesía", contó un joven que una tarde, la de este miércoles, llegó a Basavilbaso, una de sus escalas antes de visitar -de sorpresa- a uno de sus hermanos radicado en Paraná.





En "Basso" la primera familia que conoció, en el Acceso Este (Colonia Nº 2), fue la de Miguel Aizaga. En la previa a la entrevista que le concediera a FM RIEL, y que se hiciera viral.





"Me fui unos meses al norte del país, luego 3 o 4 meses en Bolivia, pase a Perú al rededor de un año y medio, pase a Ecuador y luego volví a Perú para entrar por el Amazonas a Brasil, donde en un año y medio hice la costa del país, luego hice en 3 meses la costa de Uruguay. Y después de 5 años volví a Argentina. Logré mi objetivo", contó irradiando alegría.





"El objetivo era conocer, viajar que es lo que mas me gusta hacer. Lo logré al objetivo y lo volvería a hacer", remarcó al tiempo que aseguró que se sostiene "haciendo artesanías y circo para poder mantenerme, llevo guitarra y abrigo".





"No he tenido ningún inconveniente, creo que al no ver televisión me mantengo positivo. Viajo sin celular, es una gran distracción. Me mantengo poco en comunicación con mi familia, mañana planeó visitar de sorpresa a mi hermano en Paraná y de ahí volver a Santa Fe. Siento que nací en Santa Fe pero soy del mundo", afirmó.





"No me siento solo, siento a Dios en todo momento presente. No tengo nada pero tengo todo. Todas las personas que me cruzo en el viaje son todo. Mi viaje lo hago yo con las personas que me motivan a seguir adelante", dijo.





Miguel Alzaga le obsequió alimentos, y con su familia le ofrecieron acercarlo a Paraná, para acortar los tiempos y así facilitar el reencuentro con su hermano. Accedió debido a que los pronósticos del tiempo coincidían que habría inestabilidad y lluvias.





"Estoy escribiendo un libro, sin editorial, artesanal", nos decía ayer el joven santafesino -a quien se lo puede encontrar en la red social Facebook como "Lactuca Sativa"- quién seguramente dedicará un capítulo muy especial a las emociones que vivió en las últimas horas.





Fuente: FM Riel.