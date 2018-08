Las malezas invaden el barrio Lomas del Golf y los vecinos reclaman soluciones

Vecinos del barrio Lomas del Golf, en Paraná, viven preocupados: en la zona la maleza avanza sin que los responsables de los terrenos –que en ocasiones corresponden a clubes de la ciudad– se hagan cargo, y sin que la Municipalidad se ocupe de hacer cumplir la normativa que obliga a los propietarios de predios baldíos o edificados a mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, conservación y limpieza.

Cansados de reclamar desde hace años a la comuna sin una respuesta, decidieron hacer pública la situación, que se torna desesperante sobre todo por las noches, ya que en ese sector de la capital entrerriana no funciona la mayoría de las luminarias y el lugar se transforma en un espacio inseguro para transitar.

En las cercanías de las casas se formaron verdaderos montes, que propician la delincuencia y los numerosos habitantes del barrio temen que en cualquier momento suceda un incidente que afecte la integridad de los que circulan por las calles aledañas.

Sebastián Goyeneche vive en la zona desde hace 20 años y lejos de advertir mejoras con la urbanización que se fue expandiendo de la mano del crecimiento demográfico de la ciudad, experimenta a diario la postergación de las obras que contribuyan al desarrollo. Según comentó a UNO, fue el propietario de un barrio privado que se erigió en las inmediaciones quien de su bolsillo pagó las farolas de las luminarias para revertir el abandono e impulsó con fondos propios otros trabajos. No obstante, mencionó que la Municipalidad se encargó de la colocación del alumbrado, pero lo hizo de manera deficiente, por lo que la mayoría de las arterias del barrio está a oscuras.

"Reclamamos a la Municipalidad en la gestión anterior y en esta, pero no tenemos respuestas. Llamamos al 147 y es una pérdida de tiempo. Nos dicen que van a venir tal día y después no ocurre", aseguró.

A su vez, señaló: "Siempre tuvimos problemas con el tema del desmalezado, porque tenemos varios clubes en la zona, está el Túnel, el campo de golf, y nadie se hace cargo de la limpieza de las veredas. La Municipalidad tampoco procura que cumplan con sus obligaciones".

El sector más afectado se ubica en la franja de calle Ayacucho, pasando Echeverría y la Cortada 1620, mencionaron los damnificados. "Antes presentábamos nuestra queja en la oficina de la intendenta anterior, Blanca Osuna. Lo que pasa ahora es el que actual intendente Sergio Varisco nunca está en la Municipalidad y nos mandan a hablar con Roberto Sabbioni (titular del Centro de Integración de Servicios Ciudadanos), pero tampoco encontramos una solución", aseguró Goyeneche.

También lamentó que no se arreglen las luces: "Hemos hecho infinidad de reclamos por las luminarias. Con la falta de luz y la invasión de malezas es un lugar totalmente oscuro e inseguro. No estamos hablando del pasto que creció, sino de un monte de más de dos metros de altura que se formó. Tengo hijas y no las dejo salir a caminar por la zona porque me da miedo que les pase algo, ya que puede haber delincuentes guarecidos ahí y uno no puede estar confiado en que está seguro", opinó.

En este contexto, Goyeneche recordó que "hace un par de años a un vecino casi lo matan", y manifestó: "Realmente tuvimos un problema grave de inseguridad, justamente por tema de iluminación a la noche, cuando esto se transforma en una boca de lobo y si no está la luna llena no se llega a ver absolutamente nada".

Por otra parte, mencionó que en las pocas ocasiones que se arreglaron las luces, se queman nuevamente al día siguiente. "Del lado donde está urbanizado no anda ninguna, evidentemente no están bien instaladas, porque se rompen enseguida cuando las reparan", sostuvo.

También dijo que en el barrio padecen derrames cloacales, ya que "la planta elevadora de calle Ayacucho se rebalsa todo". Acto seguido, indicó que "a las cloacas también las hizo poner de su bolsillo el propietario del barrio privado que hay en el lugar".

Si bien la vecinal está acéfala desde hace años, los habitantes del barrio Lomas del Golf planifican volver a reflotarla, con la esperanza de que a través de una comisión puedan canalizar los reclamos y lograr mejoras para la zona. Sin embargo, Goyeneche señaló: "Hemos ido a la Dirección de Comisiones Vecinales y nos dicen que no encuentran los papeles".