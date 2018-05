Las intensas lluvias siguen dando de qué hablar

"Los hinchas de Boca salieron a festejar un campeonato de cabotaje. Les conviene seguir en la Copa Libertadores o todo será un fracaso. Festejaron como si ganaron el mundial de clubes y en realidad es un torneo pedorro".





"Patronato necesita armar un equipo competitivo para el próximo torneo. Hay que traer una figura rutilante para que la gente vaya a la cancha, no podemos seguir jugando con el estadio Grella vacío, hay que apoyar al equipo". Lautaro.





"Es increíble la ineptitud de los gobiernos provinciales y municipales que no pudieron planificar tareas de emergencia por la intensa lluvia. Todo sobre la marcha. Desde enero sabíamos que se venía la lluvia y no hicieron nada".









"El pueblo le dice no al FMI. No queremos más miseria, así que los traidores abstenerse de apoyar al corrupto que gobierna". Lelo.





"El gobernador, senadores y diputados que se dicen ser peronistas dejen de jugar con fuego. Es un consejo de los jubilados que ya estamos cansados de que se metan con nuestro bolsillo. ¡Basta de tarifazos!". Gabriel.





"Tema despidos en el Estado: hay que depurar un poco. Me parece bien, porque hay muchos. Habría que censar y sacar a todos los familiares, ya que en el Estado es el único país que se hereda hasta el puesto de los padres. Una vergüenza ajena".





"Senadores nacionales del PJ entrerriano esperemos que no nos traicionen de nuevo. Están avisados". Jorge.





"¿Esos calzados que estaban colgados en los cables frente a la Municipalidad de Paraná serán para donaciones?". Gusti.





"Querría saber por qué la barra de Patrón dejó de alentar todo el campeonato. Tanto aman a su equipo, ¿o metieron presos a los 15 que la componen? Si es que no van por otra cosa, quiero decirles que es poco leal abandonar a su club por estar en desacuerdo con una medida justa antiviolentos,la mejor excusa para hacer más lo que siempre hicieron, nada".Alberto.





"Hola UNO. Es una vergüenza cómo duermen en el comedor Petra los indigentes, es una postal fea para la ciudad. Es decadente la imagen de la Plaza 1° de Mayo".





"Es verdad lo de la droga acá en Puerto Viejo, y no son solamente en las casas antiguas, ahí tienen soldaditos muy chicos. Me da bronca porque usan a los niños para vender, pero la parte del playón también, se juntan en la esquina y unos de ellos venden, y hay otros más".





"Hola UNO. ¿Si voy a la cancha y le pego a los chicos violentamente, le bajo el maxilar a un agente de la Policía que se fumó días de hospital, solo voy preso 20 días? Es increíble. Después me voy a casa como si nada. Que no se corra la bola, porque la próxima los matan a todos y el juez/a será la responsable". Mario.





"Hola UNO, mirando el cierre del Congreso por el tema tarifas escuché parte del discurso que hacía el radical Mario Negri. El diputado me recordó los buenos oradores que han tenido siempre los radicales, y la verdad que siempre dijeron cosas cargadas de buenas intenciones, pero como Gobierno fueron siempre un desastre para el país. Quizás por estar cargados de demasiados antis y muchos pillos de guante blanco,ya que ni a sus buenos políticos han dejado gobernar, ejemplos, Alfonsín, Illia e Yrigoyen por nombrar los más conocidos. Y no me cierra porqué lo acompañan a Macri en esta hecatombe a la que nos está llevado. Cuando Macri se dice o decía ser peronista, cuando la mayoría de los radicales son antiperonistas y lo terminaron votando a ojos cerrados, o sabían que venía a hacer este desastre o son masoquistas. Gracias UNO, con todo respeto". Ramón.





"Hola UNO. Por lo visto no soy el único al que le quieren allanar la casa ja,ja. En un tiempo muy lejano por la causa de armas me sucedió lo mismo solo que yo no los dejé entrar, uno nunca sabe ¿vio? El juez es patético, no puede ser que con lo que ganan estos privilegiados no tengan gente competente. Se dejaron llevar por la fisonomía de la casa".





"Quedó muy claro que la Justicia Federal está acorralando a Varisco, por más que el dormilón de Rolandelli y el denunciante serial de Pagliotto digan que no se encontró nada. Se encontró todo lo que se buscaba, ya que los policías no buscaban droga sino documentación y mensajes que prueben que a la campaña de Cambiemos la pagó el señor Daniel Celis, quien además tiene nexos con otros radicales. Basta de mentiras. Otra cosa para el señor Walter Rolandelli: deje de ir al juicio de Ilarraz y dedíquese al municipio, que miles de pesos le paga por no hacer nada".