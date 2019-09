Las empresas que facturan a la Municipalidad por servicios de limpieza

Además de tres cooperativas de trabajo, en los primeros lugares aparece un conocido vivero, una SRL que también ha sido contratada por la CODESAL para desmalezar el Perilago, una joven mujer beneficiaria de una beca Progresar y el dueño del camión, alquilado a la municipalidad, que trasladó a la militancia a los festejos de las PASO el 11 de Agosto.

La gestión de Enrique Tomás Cresto comenzó con un decreto, el número 1454/2015 del 30 de Diciembre de 2015, destinado a hacer historia. Su originalidad se deriva no sólo de su contenido sino también de su forma.

En el texto de aquella norma, Cresto hijo (Enrique) nombró a Cresto padre (Juan Carlos) "Asesor General del Señor Presidente Municipal y Coordinador General de las distintas dependencias municipales relacionadas con la limpieza y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad de Concordia". El decreto aclaraba que el flamante funcionario desempeñaría su rol "en forma ad honorem, reconociéndoseles los gastos que requiera la función".

Pero lo fuera de lo común de aquel instrumento legal no era sólo la decisión en sí misma, sino también sus fundamentos. Tras repasar la extensa trayectoria política de Juan Carlos Cresto -ex legislador y ex intendente-, el texto lo comparaba con "Epaminondas, General del Ejército tebano", quien "habiendo sido derrotado en una batalla, como castigo fue destituido del ejército y encargado de la limpieza de la ciudad de Tebas. Cuenta también la historia que la ciudad de Tebas nunca estuvo más limpia".

El rol de asesor de Juan Carlos Cresto llegó a su fin el 14 de Febrero de 2018, por medio de otro Decreto que pasó casi desapercibido para el periodismo y la comunidad, el 131/2018, en el que se lee: "Déjase sin efecto la designación efectuada al Señor Juan Carlos Cresto (... ). Agradécele por el servicio prestado en el desempeño de su función y dedicación puesta de manifiesto a esta Gestión de Gobierno, en las funciones que le fueran asignadas".

Los decretos de pago por servicios de limpieza Tanto durante la gestión como asesor del padre del intendente como a posteriori, la Municipalidad de Concordia libró numerosos pagos por tareas de limpieza a un conjunto de empresas y cooperativas. En su mayoría, los importes correspondieron a contrataciones directas, mientras que otros -los más significativos- surgen de licitaciones públicas, mediante las cuales se adjudicaron zonas de la ciudad a determinadas firmas.

Un relevamiento llevado a cabo en base a los decretos de adjudicación y los pagos por servicios de limpieza permite apreciar cuáles han sido las entidades con mayor facturación. Entre las primeras 12, sólo tres son cooperativas. Las restantes son, en su mayoría, personas inscriptas como "autónomas", a excepción de una sociedad anónima y una SRL. (El Entre Ríos)