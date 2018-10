Las empresas de colectivo piden revisión de tarifas o reducciones de servicios

Sin aún definirse lo que sucederá en 2019, cuando el gobierno nacional deje de subsidiar las tarifas del transporte urbano, las empresas de transporte urbano de Paraná concretaron una presentación ante la Municipalidad, en la que exponen que ante la situación económica imperante, solicitan una revisión de las condiciones de prestación de tarifas y requieren la convocatoria urgente al Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU). La nota ingresó por Mesa de Entradas de la comuna el 24 de septiembre, y ante ese pedido, habrá una reunión el próximo 10 de octubre, a partir de las 10.





TE PUEDEN INTERESAR OTRAS NOTAS SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

En la misiva, la concesionaria Buses Paraná –que reúne a las firmas Mariano Moreno y ERSA– pide una respuesta "urgente" ante las distorsiones de valores y composiciones de costos "ante la profunda crisis económica provocada por las medidas financieras no previstas por la gestión de gobierno, que generaron una situación de incertidumbre y de costos no evaluados en la determinación de tarifas vigentes".

En función de ello, sostiene que "la viabilidad" de la prestación "depende de una ecuación económica y financiera acorde a las posibles compensaciones tarifarias y de ingresos que las empresas reciban".

En otras palabras, las empresas de transporte solicitaron la convocatoria al Órgano de Control del SITU para evaluar desde un nuevo cuadro tarifario, hasta la revisión de las condiciones de prestación del servicio, como frecuencias y recorridos, y también de esquemas de compensación y subsidios locales.

"Esperamos que la autoridad de aplicación se expida sobre los temas planteados. Caso contrario, debemos ver cómo realizamos el ajuste de nuestros presupuestos a la realidad económica que surge de la ejecución del contrato, generando posibles situaciones como reducción de servicios por falta de compensaciones económicas tarifarias o de los distintos estamentos del Estado, que satisfagan los gastos de explotación sin esperar de ello mayores rentas, tendiente a no ingresar en una pérdida de capital que devengue en una situación crítica de las empresas por falta de cumplimiento por parte del Estado municipal. Esto conlleva a una reducción de nuestra plantilla de personal y las suspensiones de servicios complementarios a la actual gestión operativa".

Juan Enrique Ríos, edil del Frente para la Victoria (FpV) confirmó a UNO la convocatoria para el miércoles 10 de octubre, a la mesa que componen cuatro técnicos en representación del Ejecutivo, del bloque de Cambiemos y del FpV, y de la concesionaria; la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Defensa del Consumidor; Defensoría del Pueblo; y miembros de las Secretarías de Servicios Públicos; de la Secretaría General; del área Legal y Técnica del municipio; y un concejal por cada uno de los cuatro bloques del cuerpo legislativo (Cambiemos, FpV, Frente Renovador y Paraná de Pie).

De todos modos, el legislador manifestó su rechazo a la petición de las empresas: "No podemos estar a menos de dos meses de implementar un sistema, sin evaluar aún si sirvió o no a los intereses de los usuarios, modificando las condiciones establecidas para la prestación del servicio. Si bien hay condiciones macroeconómicas que afectan el funcionamiento, veremos a la luz de lo que resuelva la Provincia y Nación, cuando se eliminen los subsidios para 2019", planteó, en relación a un debate sobre el año próximo, pero no inherente a la actual situación.

Desde el lunes rige un nuevo valor del boleto en Paraná, de 14,85 pesos, acordado y autorizado a fines de mayo. En esa ocasión, se previó un subsidio municipal especial para contener la suba en una primera etapa: la comuna pagó 1,10 pesos por cada pasaje de Tarifa Plana –de 12,40 pesos–, que expiró este mes.

Las empresas están reclamando por distintas vías, más ingresos.

En la cláusula séptima del contrato de concesión se dispone que el Ejecutivo Municipal puede modificar las tarifas, sin tener que recurrir al Concejo Deliberante: "El DEM podrá actualizar la tarifa cuando se experimente un incremento del 10% en el nivel de salarios del personal y/o del combustible y/o del valor de las unidades 0 Km. Asimismo, se deberá ajustar la tarifa en caso que, producto de la modificación de subsidios o compensaciones aportados por el Estado nacional, se vieran afectados los ingresos globales de la concesionaria". Solo la reapertura de paritarias y el incremento otorgado en agosto a los afiliados de la UTA, es de 10%. El resto, como combustibles y valor de las unidades 0 Km, aumentaron muy por encima de ese porcentaje.