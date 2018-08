"Las comparsas son las estrellas, ellas son la fiesta"

La edición del carnaval 2019 empieza a tomar forma en Concordia, con la reciente designación del concejal Sebastián Cuberli como preside el organismo, comienza a planificarse una de las fiestas populares más representativas de la ciudad.

En una entrevista exclusiva para UNO Concordia, el concejal Sebastián Cuberli recordó que se involucró cuando asumió, durante la creciente de 2015, "cuando el intendente tuvo el gesto de seguir con el carnaval", integrando el equipo de trabajo bajo la presidencia del César Tisocco y luego con Matías Soto.

"Yo creo que la sociedad lo necesita, los concordienses viven el carnaval diferente y lo viven apasionado –afirmó el edil– y eso me llevó, el año pasado, a volver a confirmar a Matías como coordinador general".

Cuberli agradece a Enrique Cresto: "Uno viene de otro partido. Hoy quedé en una agrupación separada del partido al que pertenezco –que se llama Por Concordia– pero siempre vi que Enrique decía lo que era transpirar mucho la camiseta de Concordia. Y creo, que cuando asumí como concejal, lo dije en el recinto, que me pongo la camiseta de Concordia".





También destacó lo que aprendió junto a Matías Soto durante los dos años que dirigió el Ente como algo "muy importante" a la hora de decirle que "sí a Enrique". "Acepto el desafío, y lo acepto porque la verdad es que tengo un equipo espectacular. Está Miguel Guitar, Pablo Valiente, Yamila Segovia, Juan Pablo Portugó, Mercedes Móndolo, Claudio Otaegui, Sebastián Loggio, Ramón Ayala y Alejandro Martínez", dijo.

La mejor forma para que el carnaval siga creciendo es continuar con lo que se venía haciendo y "poner un granito más de arena". En este sentido graficó que "la fiesta ya está armada, la torta ya está hecha, hay que prender las velitas y seguir sumando para que el Carnaval de Concordia llegue a ser un carnaval como el que tiene hace dos años y ser el número uno de Argentina".

El edil reveló que "el carnaval de Concordia del próximo año va a tener muchas sorpresas para bien y la idea es que cada vez vaya creciendo. Entre el 1º y el 7 de octubre se les entregan los galpones a las carrozas". "Las comparsas son las estrellas, ellas son la fiesta".

Tras confirmar que se pagaron todos los premios de la edición pasada. Destacó la idea de ser un "semillero" y trabajar nuevamente con los Pequeños Duendes de manera conjunta. Consultado dónde se debe hacer mayor hincapié y no fallar en la organización, expresó: "No tenemos que interactuar entre los presidentes. Creemos que tenemos que ir consensuando con los presidentes de las comparsas, que son quienes llevan la fiesta y nosotros somos los que coordinamos".

Cuberli se mostró confiado en poder llevar adelante la responsabilidad del cargo. "Estoy donde quiero estar. Enrique me dio su respaldo y por eso elijo trabajar con él. Me llena de orgullo que me haya elegido, muchos quisieran estar donde estoy, pero nadie hace lo que hice para estar donde llegué. A mí me enseñaron que la silla que no ocupa un honesto, la ocupa un deshonesto, pero hay que ocuparla", indicó.