Las calles se llenan en defensa de la universidad pública

La convocatoria fue realizada por las federaciones docentes, no docentes, centros de estudiantes, organizaciones sociales y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cientos de personas se autoconvocaron en la plaza principal.

En la capital entrerriana participan AGMER, ATE, AMET, SADOP, FATUP, las comunidades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Andrés Sabella, rector de la UNER dijo este lunes: "Hay serios problemas de financiamiento para continuar con las actividades como normalmente se desarrollan. El sistema salarial muestra un atraso significativo en relación a la inflación que ha tenido nuestro país desde diciembre en adelante, lo que genera innumerables dificultades en trabajadores y trabajadoras. Pero es parte de otro sinnúmero de problemas que lleva a la universidad a no poder llevar adelante sus actividades de investigación, de extensión, de innovación, de políticas de bienestar estudiantil. Necesita un presupuesto adecuado y eso es lo que intentór la Ley de Financiamiento Universitario, que es solamente una solución para el año 24. Luego hay que discutir el Presupuesto 2025, que es parte de la agenda que preocupa al sistema universitario nacional".

Educación para el presente y el futuro

Sabella dijo a UNO: "Esto no es una marcha sectorial, esta es una marcha que intenta reivindicar y poner nuevamente en valor lo que la sociedad argentina quiere como educación pública superior, que tiene que ver con un sistema autónomo, autárquico, no arancelado, que permita el acceso irrestricto de nuestros jóvenes. Tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes, con fortalecer la ciencia y la tëcnica para que no se paren las obras públicas, para que no se retroceda con los sistemas de becas, entre otras cosas. Estamos ante un gobierno que no da respuestas".

Sobre el veto del financiamiento, expresó: "Tenemos que seguir trabajando, hemos construido un diálogo con los legisladores nacionales, en el caso de la provincia, ocho de los nueve diputados votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y dos de los tres senadores nacionales también".

Se manifestó preocupado por el presupuesto 2025: "Lo que hace es repetir lo que estamos ejecutando desde agosto, con un país con una inflación cercana al 100%, es imposible que podamos funcionar".

Por su parte, Eloy, graduado universitario, expresó: "La universidad me dio un montón de posibilidades, amigos, trabajo, experiencias y no quisiera que otros la pierdan".

Adhesiones a la marcha por la universidad pública

“La Universidad pública y gratuita es una fortaleza de la sociedad argentina que ha permitido durante décadas que la movilidad social no fuera solo un “slogan” en nuestro país. Son millones las familias argentinas que lo saben, que lo han vivido, y por eso la defienden, como la defiende incluso personas que se esperanzaron y votaron al gobierno que encabeza Javier Milei, incluso quienes todavía mantienen algo de esperanza, a pesar de los dolorosos resultados que exhibe con los peores datos de pobreza e indigencia de la historia de nuestra patria”, afirmaron los senadores del bloque justicialista en un comunicado.

Al respaldar la marcha universitaria prevista para este miércoles, los legisladores afirmaron: “El mega ajuste del que se enorgullece el Gobierno sigue afectando a los sectores más débiles de la Argentina, como la niñez o los jubilados. El ataque presupuestario (que se suma a un constante ataque “cultural”) a la Universidad pública, ya tuvo una severa y serena respuesta social multitudinaria en todo el país. La insistencia del Gobierno en dinamitar las bases del futuro del país debe recibir una nueva respuesta, con tanta templanza y firmeza como en aquel momento, pero debe ser todavía más masiva y contundente. Y seguramente lo será”.

“Sin duda, si bien la Argentina ha tenido en las últimas décadas avances importantes en cuanto a expansión y masificación de su sistema universitario –por lo cual está entre los países de la región con mayor cantidad de población con estudios superiores, con 24%, por sobre Colombia (22%), Brasil y México (ambos con el 21%), y con el plus de integrar a jóvenes de contextos desfavorables– no son menores los desafíos que persisten, en torno a la calidad y a las disparidades en el acceso (tanto por nivel socioeconómico como entre jurisdicciones)”, resaltaron.

En ese marco, pusieron de relieve que “precisamente por eso, la respuesta a esos desafíos nunca puede ser la reducción de presupuesto. Insistimos en que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. La educación superior es parte de ese derecho, y es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible”.

“Se requiere mayor inversión y una fuerte apuesta a la innovación y la investigación. Todo lo contrario de lo que impulsa un gobierno desaprensivo, insensato y cada día más divorciado de la realidad y de las necesidades de su pueblo”, añadieron.

“Ante la movilización de la comunidad hemos de estar en la primera línea del reclamo que no nos dinamiten el futuro, que solo será posible con universidades plenas de vida, con recursos, con educadores dignificados en su labor y en sus remuneraciones, con becas que aseguren a nuestros gurises oportunidades de aprendizaje y de educación de calidad, sin que los afecten factores azarosos como el lugar donde hayan nacido o los ingresos familiares”, manifestaron.

Finalmente, expresaron que “sólo así seremos también dignos herederos de los fundadores de nuestra identidad, Artigas, Ramírez y Urquiza, quienes desde aquellos tiempos heroicos tuvieron certeza absoluta respecto de la trascendencia de la educación en el camino deseado para la provincia de Entre Ríos”.

El presidente del Partido Socialista y Diputado Provincial de Entre Ríos, Juan Rossi, expresó: "La universidad pública es una garantía del acceso al conocimiento para miles de jóvenes. Son lugares donde se enseña a vivir en sociedades más igualitarias. Sin educación pública no hay libertad, no hay proyecto nacional. Defenderla es asegurar un país con futuro, con desarrollo social y productivo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación".

Desde el Partido Socialista reiteramos nuestra postura firme en defensa de una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, pilares fundamentales para el desarrollo del país. Manifestamos con preocupación el grave desfinanciamiento que afecta a nuestras instituciones educativas y científicas, evidenciado en el deterioro de la infraestructura, la parálisis de las investigaciones y la precarización de los trabajadores del sector. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto elevado por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla solo el 50% de los fondos que las universidades necesitan para funcionar, y un recorte del 65% en el presupuesto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

El 60% de los profesores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Un docente que recién se inicia cobra actualmente $158.000, mientras que un trabajador PAYS percibe $485.000. A su vez, las becas estudiantiles no alcanzan para cubrir gastos esenciales como alquiler, transporte y comida.

