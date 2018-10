Las aplicaciones de motomandados profundizan el empleo precarizado

El actual modelo político-económico sustentado en un fuerte ajuste, de mayor recesión y de una inflación descontrolada que va haciendo añicos los salarios, impuso nuevas reglas al mercado laboral: en otras palabras, el aumento de la desocupación se tradujo en una mayor demanda de empleo, pero la oferta para abastecer esa mano de obra queda limitado generalmente al trabajo precarizado y las consecuencias están a la vista. Como dijimos al principio de este artículo, el mundo del trabajo se viene diversificando acorde a los tiempos que vivimos, y la tecnología aplicada a través de los teléfonos celulares abrió las puertas a la economía de las plataformas, cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Su irrupción también implica nuevas relaciones laborales que van en desmedro de derechos y conquistas: "Estas plataformas se inscriben en lo que se conoce como economía gig (la traducción más cercana sería "changa"), a la cual podemos definir como lo opuesto al tradicional empleo estable: en ella los trabajos son temporarios, por objetivos, intermitentes y flexibles, e Internet siempre aparece como mediador entre las partes", señaló sobre este fenómeno la periodista Tamara Tenenbaum.

La situación de los trabajadores de estas plataformas, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó mayor estado público esta semana cuando anunciaron la creación de la Asociación del Personal de Plataformas (APP), una experiencia inédita para la región que nuclea a los repartidores de las aplicaciones Rappi, Glovo, y Uber. Básicamente, el propósito de la "sindicalización" apunta a poder plantear demandas respecto de las condiciones de trabajo.

El auge de este servicio de delivery también llegó a la ciudad de Paraná con la empresa Vía Rápida, al menos la única dedicada a este rubro en la provincia de Entre Ríos. Se trata de una empresa de desarrollo de software paranaense, especializada en e-commerce, dedicada a la venta de miles de productos, y que según promociona su página web son entregados "en una hora", los siete días de la semana. Después de haber bajado una aplicación, el usuario puede comprar productos de limpieza, perfumería, regalería, ferretería, librería, electrónica, mascotas, belleza, bazar, alimentación y bebidas.

UNO quiso conocer sobre la situación de los trabajadores, si están contemplados por alguna ordenanza municipal y en qué medida se regula la actividad en medio de la rápida expansión de estas plataformas. El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Oscar Balla, pudo brindar pocas precisiones del funcionamiento de este servicio. "De estos motomandados o bicimandados habría un sindicato en la ciudad de Rosario que los agrupa y la idea de ellos era bajar a la provincia. Pero hasta ahora no tenemos conocimiento de eso", explicó el funcionario.

En términos informales, ese habría sido el único acercamiento entre los gobernantes y el Sindicato de Trabajadores Cadetes y Mensajeros de Rosario, que ya desembarcó en la provincia con una delegación en la ciudad de Concepción del Uruguay. "Me hablaron telefónicamente diciéndome que había un sindicato en Rosario y que la idea era trabajar en la provincia, designando en la zona de Paraná un delegado. Hasta el momento ellos no han venido", reconoció Balla. El titular de la cartera laboral precisó que la habilitación para que un emprendimiento de estas características pueda ofrecer el servicio es competencia de la Municipalidad de Paraná. "Lo único que podemos verificar es si existe una relación laboral", sostuvo.





Un vacío legal

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Mensajeros de Rosario, Gustavo Yedro, explicó que se vienen organizando desde hace dos años y que en ese proceso ampliaron su representación a nivel nacional, incluso con una delegación en Concepción del Uruguay. "Representamos a trabajadores que utilizan como medio de traslado a la moto o la bicicleta", afirmó en diálogo con UNO. Sobre la irrupción de estas modalidades no tradicionales de trabajo el dirigente sindical habló sobre la falta de certidumbre en los empleados que genera este tipo de negocios. "Esto no tiene un marco legal todavía, vos fijate la resistencia que está teniendo Uber y todas la aplicaciones. No hay algo que lo regule; sí hay regulación en cuanto a la actividad que veníamos haciendo, como la cadetería o el delivery tradicional. En distintos lugares hay ordenanzas, en otros se sancionaron leyes provinciales, de hecho la ley de contrato de trabajo te da un marco de formalidad. Pero esto nuevo no tiene regulación, hay un vacío legal. Lo que pasa es que estas nuevas empresas no se amoldan a la normativa vigente: detrás de todo esto hay algo que se está encubriendo que es el trabajo precarizado. A través de estos mecanismos disfrazan un poco el trabajo precario y las empresas no se responsabilizan de cualquier tipo de relación laboral", alertó en su diagnóstico.

Yedro señaló que estas empresas crearon una nueva categoría denominada "asociativismo colaborativo", y de esa manera "les hacen creer a los pibes que son asociados de la empresa. Bajo ningún punto de vista se puede aceptar eso, acá estamos hablando de trabajo precarizado encubierto y esto se da en el marco de una desocupación ascendente, si no de otra forma no podrían existir estas firmas. También existen porque a mucha gente no les está alcanzado su salario o sus ingresos, entonces tienen que buscar alguna otra cosa para hacer. El promedio de lo que pagan es la mitad de lo que vale el servicio".

Para tener una idea de las tarifas que se están pagando por los viajes se debe tener en cuenta que no en todas las ciudades se abona el mismo valor. Por ejemplo, en Rosario, el costo de un envío en el radio céntrico oscila entre los 70 y 80 pesos, pero las plataformas lo están pagando a 30 pesos. Para realizar ese viaje los repartidores deben cubrir una distancia de tres kilómetros. "Pueden hacer cuatro, cinco o seis kilómetros con sus bicicletas o motos y les pagan 30 pesos. El tiempo de trabajo es de entre ocho y 10 horas, lo que pasa es que hay toda una trampa detrás de esto: toman a un chico nuevo, le dicen que tiene horarios libres, les hacen firmar un contrato de 20 páginas donde prevalece la letra chica y lo hacen renunciar a cualquier tipo de relación que tengan con la empresa. Por otro lado les hacen pagar el alquiler de las cajas y el celular para la aplicación", enfatizó el gremialista rosarino.

Otra de las formas para atraer nuevos trabajadores es darle prioridad en los viajes, pero al tener mayor flexibilidad horaria un repartidor puede elegir descansar cuando no salen muchos viajes y salir a trabajar cuando se incrementan los pedidos. "Pero eso no es libertad horaria. Les dicen que les van a dar los pilotines para la lluvia, les dan la caja que llevan como mochila", acotó respecto de las reglas arbitrarias que se establecen.





Ordenanza municipal

La única herramienta legal que contempla a los empleados de aplicaciones en Paraná es la Ordenanza Nº 9.728, sancionada por el Concejo Deliberante de Paraná, que regula la prestación de Servicios Privados de Cadetería y Gestiones que fue promulgada por el intendente Sergio Varisco. La norma había sido impulsada por la concejala Elsa Salazar (Cambiemos), dispuso que sea la Dirección de Habilitaciones, Seguridad Alimentaria y Espectáculos Públicos la que tenga a su cargo la habilitación de los servicios privados de cadetería.

Desde la Dirección de Habilitaciones Comerciales, dependiente de la Municipalidad de Paraná, admitieron a UNO que una empresa de estas características "tiene que estar habilitada", aunque dijeron desconocer si esta medida se había concretado con la firma Vía Rápida.

Los requisitos exigidos para poder comenzar a prestar servicios son los siguientes: un local comercial, las inscripciones impositivas que corresponden, un permiso de uso para habilitar el local, la tasa de higiene y seguridad. También se les exige un espacio en la vía pública para poder ordenar los vehículos. En cuanto a las motos la habilitación pasa por la Dirección de Tránsito.

Números

En el mundo hay casi 5.000 millones de teléfonos móviles y un poco menos de la mitad son smartphones, es decir, dispositivos con una significativa capacidad de almacenamiento, procesamiento de software y conectividad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en Argentina ocho de cada 10 habitantes utiliza teléfonos inteligentes y siete de cada 10 accede a Internet. En la franja etaria que va de los 18 a los 29 años el uso de estos dispositivos asciende al 94,8 % y el acceso a Internet al 89,1%. La rápida expansión de estas plataformas encuentra una de sus razones en este sideral crecimiento de usuarios de telefonía celular. Rappi, Glovo, Amazon, Uber, Airbnb son algunas aplicaciones que comienzan a sonarnos cada vez más familiares, ya sea por publicidad, disputas legales o porque las empezamos a usar en nuestra vida cotidiana.