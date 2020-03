Durante la semana, en Concordia se tomaron muchas medidas en función de la prevención ante algún posible caso de transmisión del coronavirus desde distintos puntos de la provincia. Una de las modalidades que se eligió fue la de cerrar tres de los cuatro ingresos a la ciudad.

Con ello, quienes quieran acceder a la Capital del Citrus lo deberán hacer de manera exclusiva por la ruta 015. Inclusive, allí se ha hecho presente un grupo de trabajo el cual verifica la temperatura de cada persona, como también se chequea para qué fin está llegando a la ciudad. Largas filas de autos y camiones de la producción se han podido apreciar en estos primeros días, producto del trabajo del personal especializado. Al mismo tiempo, se destapó una problemática de la complicación para muchas personas que deben efectuar varios kilómetros de más para acceder a comprar mercadería o medicamentos.

“Estamos totalmente de acuerdo con las medidas de la pandemia, colaboraremos en los controles que se nos hagan, pero aquí tendrían que hacerlo como en otras ciudades y no cerrar el paso a la ciudad porque somos conocordienses también, muchos somos trabajadores independientes y por no tener dinero no pudimos abastecernos en comestibles, no tenemos supermercados, no tenemos farmacias, sí o sí necesitamos ir al centro de la ciudad para comprarlo”, se manifestaron al respecto desde las redes sociales personas que viven en las zonas de adyacencia y desean ingresar por la Y, de ruta 22 o ruta 4.

A su vez, vecinos del sur de Concordia indicaron: “Tenemos que hacer más de 20 kilómetros para ingresar a la ciudad y eso no puede ser. No puede ser lo que nos hicieron, nosotros respetamos la cuarentena y estamos en nuestras casas pero tenemos que salir a comprar para comer, tenemos que comprar insumos, tenemos que comprar remedios y para eso tenemos que salir”.

Inclusive, manifestaron que el colectivo de pasajeros no llega hasta el lugar, pero desde la empresa aducen que les es muy costoso dar toda la vuelta. El tema quedó en stand by y se espera por una resolución, tras una reunión que mantuvieron representantes de los colectivos de corta distancia y el municipio.

Por lo pronto, César Morán, representante de la Cámara de Transporte de Concordia confió a UNO que continuarán con la frecuencia cada 30 minutos. “Nos reunimos con la Municipalidad y no llegamos a un acuerdo. Quieren que hagamos horarios cada 20 minutos, pero la idea es trabajar cada 30 minutos y se irá viendo. Si hay que sacar colectivos lo haremos, la realidad es que los números nos dan. Hay líneas de colectivos que tienen sus horarios con los que van a trabajar, la semana que viene veremos. No dan los números, pero queremos dar lo mejor posible, la verdad es que no podés ir con uno o dos pasajeros. Nos bajó mucho la recaudación, hay empresas que no le alcanza para pagar el gasoil”.

Cabe destacar que en el control montado en el acceso a Concordia por ruta 015 al ingresar por avenida Monseñor Rösch, a la altura de las termas, está montado el control preventivo con diferentes fuerzas ya sea la policía de Entre Ríos, Seguridad Municipal, personal de Inspección General, personal de Tránsito, Prefectura, Policía Federal. Allí están requiriendo la documentación correspondiente para circular, que es una declaración jurada que cada persona que va en un vehículo debe llevar.

Al respecto, el director de Tránsito, Walter Báez, indicó en LT 15 Radio del Litoral: “Hay gente que no entiende el trabajo que hacemos, les pedimos responsabilidad y tratar de convivir entre todos para que esta pandemia sea lo menor posible en nuestra ciudad. Nos encontramos con justificaciones irrisorias. Algunos se trasladan como un día de esparcimiento y tratamos, desde nuestro lugar, de hacerles saber que estamos en una cuarentena y que vuelvan a sus domicilios. Ha intervenido policía de Entre Ríos en algunos casos para hacer un acta”.

Por último, el agente municipal manifestó que ha habido casos en los cuales la gente no interpreta la gravedad de esta pandemia y han tenido que intervenir: “Hemos tenido gente que se ha venido desde Concordia tomando mate con los hijos para sacar dinero en una estación de servicio, otros nos han dicho que van a La Criolla porque tienen el tío y lo van a visitar”.