Larga fila en Anses por el refuerzo de 45.000 pesos

Hay largas colas en la sede de Anses Paraná en calle España y Córdoba.

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación, como jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras; y no contar con Obra Social o Prepaga.

Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.

Quienes tengan la posibilidad de solicitar el Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos podrán hacerlo también de manera online en www.anses.gob.ar.

Pago a jubilados

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 9 y cuyos haberes no superen los 48.729 pesos podrán cobrar este lunes el beneficio correspondiente a octubre en las sucursales bancarias por ventanilla.

También este lunes cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y las universales por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 8, y las universales por Embarazo (AUE) que concluyen en 9 todas con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Anses recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.