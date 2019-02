Lanzan una propuesta para evitar las pegatinas durante la campaña

El concejal y precandidato a intendente de Paraná por Cambiemos, Emanuel Gainza, firmó ayer frente a vecinos de la ciudad el "primer compromiso de campaña: no ensuciar la vía pública con carteles y no agraviar a otros candidatos", según explicó.

"Los paranaenses sabemos que en época de campaña se ensucia, y eso afea la ciudad, por eso hoy, junto a todo mi equipo, nos comprometemos a que durante la campaña no vamos a pegar carteles ni afiches, o pintar paredones en espacios públicos ni privados, no vamos a colgar carteles o pasacalles en plazas, parques o postes de luz. Además los volantes que entregamos en mano llevan un sello, por lo cual pedimos a los vecinos, que por favor no los arrojen en la vía pública." remarcó Gainza.

El compromiso no solo es para cuidar los espacios públicos, #CampañaLimpia también hace referencia en que no van a "ensuciar", hablar mal, o atacar a otros candidatos: "No vamos a basar nuestra campaña en agravios, sino en propuestas para mejorar la ciudad. Tenemos que respetar a los paranaenses y cuidar la belleza de Paraná", explicó el concejal.