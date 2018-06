La solidaridad se multiplica y proliferan las campañas por abrigos ante el intenso frío

Con la llegada de los días más fríos se incrementan las dificultades de quienes necesitan algún tipo de ayuda, sobre todo en los barrios más vulnerables de Paraná. Las bajas temperaturas no dan tregua en la región y para las próximas jornadas se pronosticas marcas que rondan el cero grado, e incluso menos. Frente a esta realidad, a la par proliferan las campañas de distintas organizaciones sociales atentas a brindar una mano solidaria a quien lo requiere.

En Cáritas de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe están atentos a las carencias de los vecinos de los barrios aledaños y lanzaron hace poco su habitual Campaña del Abrigo, en la que solicitan frazadas, acolchados, pulóveres, camperas, calzado en buen estado, y sobre todo medias y también pañales para chicos y adultos. Rosa Goró, su directora, compartió con UNO su preocupación porque a veces no dan abasto ante los pedidos de tantas familias que no tienen con qué protegerse del frío. "Nos han donado muchas cosas, pero nos faltan pañales para chicos y para gente grande. Pedimos frazadas porque no tenemos y nos hacen falta medias, por lo que pensamos organizar algún feria de platos o una venta de algo para poder comprar por mayor, porque hay muchos nenes en la zona y necesitan estar abrigados", comentó la mujer, a quien todos conocen como Neco.

"Solicitamos donaciones y no viene nada para hombre, y hay muchos que vienen a buscar porque no tienen qué ponerse; y tenemos pocas prendas para chicos de entre 8 y 12 años. Zapatillas nuevas o en buen estado también se precisa. La gente dona, pero no lo necesario y no alcanza, y Dios mío, con este frío es muy doloroso que vengan a pedirnos y no podemos ayudarlos", dijo y mencionó que cada vez va más gente no solo de los barrios cercanos, como Antártida Argentina, Barranquitas, Balbi, Humito, Anacleto Medina, Malvinas Argentinas, Mosconi Viejo, Aloatti y Los Hornos, sino además del Paracao y otros sitios más alejados.

En la parroquia todos los días entregan una vianda a las familias que no tienen qué comer y Goró contó que en la actualidad son alrededor de 180. Desde Cáritas procuran darles también, cuando se puede, algo para que se preparen una merienda en la casa, y se puede ayudar con distintos alimentos, como leche, yerba, mate cocido, azúcar, galletitas. Para colaborar, se puede ir personalmente de mañana o de tarde a la parroquia, situada en República de Siria 494; o llamar al los números (0343) 4077922, 4374721 o al 154535622.

En Centro Social San Agustín también emprendieron una cruzada, a la que denominaron El barrio se Abriga, destinada principalmente a reunir prendas de vestir para los más chicos. Muchos de ellos concurren a los encuentros donde se brinda apoyo escolar y quienes están a cargo advirtieron que algunos niños fueron vestidos con ropa que no alcanzaba a preservarlos frente al marcado descenso de la temperatura. Cristhian Cárpena, su presidente, señaló a UNO: "Largamos esta campaña porque la semana pasada ya hizo frío y fueron a Apoyo Escolar un par de chicos muy desabrigados. Venían desde la escuela, de andar todo el día así".

Lo que requieren son camperas, ropa interior, zapatillas medias, buzos y ropa cómoda: "Lo que pedimos es que sea nueva o en buen estado, porque no tenemos costurera y no la podemos arreglar. Sí la lavamos nosotros si hace falta", aclaró.

Cárpena contó que durante el día, cuando desarrollan las distintas actividades del Centro, entre las que se incluyen además diferentes talleres y actividades de la Escuela Deportiva, se acerca gente a solicitarles un paquete de fideos, de arroz u otros alimentos, y también ropa, por lo que reciben además prendas para adultos. Sobre este punto, explicó: "Tenemos muy buena relación con las vecinales de la zona y si nos sobra ropa se las acercamos a ellos para que puedan ayudar a otra gente".

En la agrupación Suma de Voluntades también emitieron un pedido para solicitar colaboraciones, frente a las inclemencias del tiempo: "Solidaridad es tender una mano, mirar a los ojos y decir 'acá estoy, no estás solo'. Es mirar al otro desde las oportunidades y que el frío deje de doler. Necesitamos frazadas, ropas y zapatillas del 40 al 42 para las recorridas nocturnas", publicaron en su Fanpage, donde se puede escribir para tender un lazo solidario y ayudar; también se pueden acercar donaciones a la sede ubicada en Libertad 272, o llamar al (0343) 4230044".





Ayuda para hospitales

Otra ONG que se suma a la iniciativa de asistir con abrigos es la fundación sin fines de lucro Inés Aparicio, creada en Paraná por un grupo de trabajadores de diferentes organismos estatales vinculados a la salud, sensibilizados por la sensible realidad que deben atravesar los pacientes y familiares que deben permanecer internados o realizar un tratamiento prolongado, muchas veces lejos de su hogar y su ciudad. Yanina Sepic es la presidenta de la Fundación y como trabajadora del hospital materno Infantil San Roque conoce de cerca las carencias que suelen sufrir quienes tienen que hacer frente a estos momentos. Dispuesta a colaborar para hacer más amena la cotidianeidad de quien pasa una necesidad, junto a sus pares organizaron una campaña, a la que denominaron "30 días de solidaridad", y será a beneficio de este hospital y del Hospital Escuela de Salud Mental. El lanzamiento será este sábado en la Casa de la Cultura, situada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio. La cita será de 15 a 20 y habrá shows en vivo. "Esta campaña que durará 30 días y en la que invitamos a ser solidarios está enmarcada dentro del área de Inclusión que tenemos en la Fundación. La entrada al evento el sábado es una donación de algún elemento como frazadas, sábanas, toallas, artículos de higiene personal, yerba, azúcar, café, aceite, ropa o calzados", indicó.

Quien no pueda colaborar ese día, tendrá la oportunidad de ayudar a lo largo de un mes en los centros de recepción dispuestos para este fin, que serán la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), en calle Monte Caseros 469; la Asociación Bancaria, en Monte Caseros 459; en el Sindicato de Empleados de Comercio, en 9 de Julio 75; en la Central de Trabajadores Argentinos, y en la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en calle Laprida 136.

"En la Fundación somos ocho personas trabajando y nos inspiramos en el trabajo de Inés Aparicio, quien fue una trabajadora del hospital San Roque con una gran militancia sindical y social. Buscamos apoyar a los que menos tienen y las expectativas sobre esta campaña son muy grandes, porque sabemos que los paranaenses son muy solidarios. En el Hospital Escuela hay muchos usuarios que no tienen familiares y tratamos de colaborar con ellos. En el caso del San Roque, a los pacientes el hospital los cubre lo que precisan, pero queremos darles una mano más bien a los familiares, porque la mayoría viene del interior o son personas de bajos recursos", dijo a modo de conclusión.