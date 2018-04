La sequía retrasó la cosecha de citrus y afectó el tamaño de las frutas tempranas

Con un mes de retraso, en las plantaciones de los departamentos de la costa del Uruguay –donde tiene su mayor desarrollo el sector citrícola entrerriano– comenzó en estos días la cosecha de las frutas tempranas, que abarcan las especialidades okitsu y satsuma de mandarinas.

La postergación de la cosecha, prevista habitualmente para mediados de marzo se debió a la sequía , que afectó en gran medida el tamaño de la fruta. "Al no recibir agua, la planta no pudo abastecerse ni de agua ni de los nutrientes que van por el agua, entonces se nota que estas frutas tempranas no tienen el calibre bueno que demanda el mercado", explicó ael titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Fernando Borgo. El dirigente estimó que entre un 60% y un 70% de esas variedades "prácticamente no van a servir", y estimó que de ellas, unas pocas podrán destinarse a industrias, aunque también resulta difícil el acceso de esas mercaderías cuando no cumplen determinados parámetros.