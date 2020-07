La semana que inicia registrará bajas temperaturas

Este sábado amaneció con neblinas y heladas en las zonas rurales debido al ingreso de un frente frío a la región asociado a la cobertura nubosa en las provincias centrales y presenta un avance marcado hacia el este. Esto traerá un descenso notorio de temperaturas para el sábado en las provincias centrales de Argentina.

En la región

El cielo se presenta algo nublado por la mañana y permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 8º C y los 16º C cielos mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 4º C y 19º C.

Para el lunes se esperan cielos algo nublados con temperaturas mínima y máxima de 5º C y 16º C, respectivamente.

El martes gozará de cielos despejados durante todo el día y se percibirá un descenso de la temperatura que marcará entre los 3º C y los 15º C.

En tanto el miércoles estará despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. Las temperaturas irán desde los 4º C a los 15º C.

El jueves el cielo estará mayormente nublado por la mañana y nublado por la tarde con leve ascenso de las temperaturas que se ubicarán entre los 7º C y 19º C. En algunas zonas de la provincia, sobre todo en la costa del Río Uruguay, se desarrollarán tormentas aisladas.

El viernes se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo nublado por la tarde. En cuanto a las temperaturas, se ubicarán entre los 11º C y 18º C.

En el resto del país

En la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba se esperan heladas matinales, con una temperatura mínima estimada en 3 °C para la Ciudad de Buenos Aires. La región presentará un sábado con mayor presencia de sol y condiciones ventosas por momentos.

En el noreste del país, por el contrario, se espera un aumento de nubosidad con precipitaciones sobre Corrientes y Misiones fundamentalmente.

A lo largo del domingo se establecerá la circulación de aire frío en todo el territorio nacional, asentándose en la Patagonia, pero alcanzando progresivamente el centro y norte del país.

En la región central nuevamente se tornará ventoso pero en este caso del sudoeste con el paso del frente frío, sin precipitaciones previstas a excepción de la costa bonaerense en donde pueden darse algunos chaparrones.

En el norte argentino comenzarán a bajar las temperaturas, aunque el gran bajón térmico se sentirá para comienzos de la próxima semana.

https://twitter.com/SMN_Argentina/status/1281729634632179712 PRONÓSTICO PARA EL FIN DE SEMANA | 11 y 12 de julio

Te contamos cómo va a estar el tiempo en todo el país — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 10, 2020

Pronóstico extendido

Hoy es el Día del Meteorólogo

Cada 11 de julio se celebra en Argentina el día del meteorólogo en conmemoración de la creación del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). Este año la entidad cumple 51 años de funcionamiento ininterrumpido en el país, cumpliendo una tarea fundamental para la planificación estrategica de muchas actividades esenciales para el desenvolvimiento de la producción, entre otras áreas.