La semana próxima se completaría la sanción de la ley de presupuesto

El Senado sesionará el miércoles a las 19 y se espera que tome estado parlamentario el presupuesto provincial 2020, que obtuvo media sanción el martes en Diputados.

Ya hay acuerdo para sesionar el miércoles a las 19 y todo indica que la ley de presupuesto, con media sanción, tomará estado parlamentario. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo sobre tablas.

Cambiemos, por su parte, mantendrá el martes una reunión de bloque para terminar de definir su postura, aunque el senador Raymundo Kisser (Paraná), quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya adelantó a la agencia APF sus reparos a algunos artículos de la norma. “Estamos permitiéndole al gobierno de la provincia violar la Constitución en el artículo 246, porque no se le asigna el 1% del ingreso de impuestos nacionales y provinciales a las comunas, solamente el 0,39%. Este es uno de los reparos que estamos analizando”, adelantó. También hay objeciones a “las famosas delegaciones de facultades, y el tema de contratación de la obra pública, que no me termina de convencer”, agregó.

De todos modos indicó: “Se va a aprobar igual y porque (el oficialismo) tiene la mayoría necesaria, pero no vamos a ser nosotros cómplices de algunas cuestiones como esta de la inconstitucionalidad del reparto de las coparticipaciones a las comunas”. Luego destacó que en otros aspectos “el gobierno ha sido realista, ya que reconoció que hay un déficit importante del orden de 10.000 millones de pesos”.

Kisser anticipó: “En general lo vamos a aprobar, pero vamos a hacer nuestras objeciones en varios artículos”.