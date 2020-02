Se inicia una "semana corta", tras los feriados de carnaval, con ascenso de la temperatura. Según indica el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima será agradable y el calor será protagonista.

Este miércoles la temperatura mínima será de 13 grados mientras que la máxima alcanzará los 28, en una jornada que tendrá vientos leves del sudeste, rotando al sur. El cielo estará despejado durante toda la jornada. Lo mismo se prevé para el jueves, con temperaturas en ascenso en el orden de los 29° C de máxima.

En tanto el viernes estará despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 16° C y los 31° C.

Ya para el fin de semana se espera aumento de temperatura y cielos despejados. El sábado las temperaturas se ubicarán en promedios de entre 21° C y 31° C. Y el domingo entre 17° C y 31° C.

El pronóstico extendido

