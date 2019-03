La radio que quiere conservar el carisma del padre Mattiassi

El padre Ignacio Patat, la comunicadora Mery Coronel, junto al director de Radio Corazón, Néstor Rodríguez visitaron la Redacción de UNO para contar la actualidad de la frecuencia modulada y también dar cuenta del perfil evangelizador que persigue desde su creación.

Cabe recordar que Radio Corazón de Paraná está en el aire desde el 5 de octubre de 1988 por impulso del padre Orlando Mattiassi, por muchos años párroco del Inmaculado Corazón de María, parroquia ubicada en Bajada Grande. Si bien originalmente la programación tuvo un tinte más carismático, la señal del Arzobispado de la ciudad, está al servicio de la fe y de todos los movimientos que la integran.

En sus más de tres décadas de transmisión sumó siempre contendidos para que los oyentes recibieran una voz de fe y esperanza desde el 104.1 del dial y alrededor del mundo desde su sitio web y sus múltiples plataformas digitales.

Con esa idea y continuando la impronta de Mattiassi, del padre Mario Taborda –que estuvo al frente de la radio desde 2011 a 2014– y posteriormente del sacerdote Hernán Arismendi, la FM integra nuevas miradas a su grilla. Desde el próximo 6 de marzo, miércoles de Cenizas para la iglesia católica, saldrán al aire varios ciclos que integrarán la información de la iglesia con contenidos de actualidad. "Es un momento oportuno para, ayudados por periodistas y especialistas en comunicación, poder comunicar las actividades de la Iglesia y llegar a tantos lugares que quizás comúnmente nuestra radio no llegaba", expresó el padre Ignacio Patat, responsable de la Pastoral de Comunicación del Arzobispado.

"Hace un tiempo atrás que le estamos damos mayor profesionalidad al ámbito de comunicación que depende del Arzobispado, primero desde de la mano del padre Hernán Arismendi y ahora junto a Néstor y un grupo de reconocidos profesionales", señaló Patat que agregó: "Se ha trabajado la parte digital, redes sociales y ahora la radio. Darle mayor fuerza, presencia, con un relanzamiento de la programación que no supone un descartar lo anterior sino darle competitividad en le ámbito local, en el mercado. Entrar en una sana competencia con otras emisoras".

Por eso buscaron sumar a la programación radial, que se sintoniza en el 104.1 del dial, personas con experiencia en medios, en la manera de comunicar la noticia, como son Mery Coronel, Martín Macor y Jorge Calcina.

"No queremos olvidar que la radio es confesional, que trata de llegar con buenas noticias, de ayudar, no sólo informar sino hacerla crecer. Apuntamos a llegar a los hogares, espacios donde antes no lo hacíamos porque les parecía que no teníamos algo para decir o no nos sintonizaban. Llegar más pero siempre cuidando la línea editorial", recalcó el sacerdote.

Por su parte, Mery Coronel contó como será su trabajo. "Ofrecer una mirada diferente de la realidad, llevar temas diarios, marcar agenda pero con un toque propio. Queremos darle nuestra perspectiva. Darle un tinte de fe. Bien temprano será un programa periodístico, con un formato absoluto de primera mañana. Y luego un magazine con secciones, invitados y la idea de compartir experiencias".

A su turno, el director de la FM, Néstor Rodríguez, aseguró: "Sin olvidar ser ágil y dinámico con música para acompañar. En esta etapa decimos que 104.1 es la Radio del Arzobispado, esto implica, además del sentido de pertenencia a la pastoral de comunicación, poder integrarnos e integrar a las parroquias, los movimientos. La idea es sumar la opinión desde otro lugar como son las localidades de La Paz, Nogoyá, Hasenkamp para que nos cuenten lo que allí sucede".

"Nuestra radio quiere conservar el corazón generoso del Padre Mattiassi, su fundador. Ahora, con más programación local, jóvenes voces y profesionales de experiencia", definió el director de la emisora, con amplia experiencia en el rubro.

Para los seguidores de ciclos clásicos, se aclaró que continuarán, tal es el caso de Palabras de Vida, Música y Palabras, Tiempo de Héroes, En Sintonía con el Señor, Conectados, Encontrarnos, entre otros. Además de las transmisiones especiales como las visitas Pastorales del Papa Francisco.

"Hoy, a más de tres décadas del comienzo de la historia de la radio, estamos trabajando para hacer más fecunda la tarea. Queremos que sea un medio para intercambiar, fraternizar, pensar, educar; siempre con responsabilidad y compromiso. Buscamos contenido para toda la familia, con un lenguaje dinámico y profesional", anticipó el director sobre este momento de la emisora.