La provincia vuelve a aumentar las partidas para comedores escolares

El gobierno entrerriano volvió a incrementar las partidas para comedores escolares y copa de leche en un 35 por ciento. "La inflación no sólo afecta el salario de los trabajadores sino también el precio de los insumos para contribuir a la alimentación de los niños", dijo el mandatario al visitar la escuela Alberdi, en Oro Verde.

El gobernador Gustavo Bordet, junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, compartió con docentes y alumnos una recorrida por la sala de nivel inicial y SUM del departamento de Aplicación Alfredo Alfonsini, de la escuela normal rural Juan Bautista Alberdi en el que la provincia invirtió más de 15 millones de pesos.

La escuela tiene 400 alumnos en turno mañana y tarde, incluidos los de nivel inicial que son 107. Y reciben el aporte del Estado para ayudar con la alimentación de los niños.

"Hay indicadores que nos alarman todos los días, como lo de la inflación y las tasas de interés. Es necesario cambiar el modelo económico, dejar de ir a un modelo de especulación y financiero a un modelo de producción y trabajo para que las familias estén mejor", expresó el gobernador.

El mandatario indicó que el aumento de las partidas alcanza a 174 mil chicos que comen todos los días en los comedores escolares de la provincia. "Es un esfuerzo que hacemos porque entendemos que la buena alimentación hace a la buena educación, sobre todo en el nivel inicial", señaló.

En lo que va de la gestión el gobierno incrementó el 357 por ciento el programa capa de leche y el 317% la partida de comedores escolares.

"El chico que está en el nivel inicial, si no está bien alimentado va a tener dificultades de aprendizaje y como Estado tenemos que garantizar esos derechos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades cuando va a la escuela primaria y especialmente en la etapa inicial".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, consideró que este aumento en las partidas "significa seguir fortaleciendo las estrategias en el marco de las políticas alimentarias".

"Tenemos 24 escuelas testigo, dispersas en todo el territorio provincial, donde monitoreamos el aumento de precios y en función de ese monitoreo y de ese acompañamiento se decidió el impacto del aumento de las partidas", agregó la ministra, quien también destacó el aumento acumulado en el marco de la gestión, que ronda el 330 por ciento.

En ese sentido, Stratta remarcó: "Hay una clara definición política de acompañar el crecimiento y desarrollo de los gurises, también a través de las políticas alimentarias que ayudan a que muchas familias que no pueden cubrir esas necesidades básicas puedan hacerlo a través de nuestras instituciones, de nuestros comedores escolares pero también de nuestros comedores comunitarios y de las estrategias que tenemos en el marco de las tarjetas sociales".

Posteriormente, el mandatario visitó el observatorio Astronómico de Oro Verde que se ubica en el predio cedido por el gobierno de Entre Ríos en el complejo agrotécnico de la escuela Alberdi.

Luego se trasladó hacia la Municipalidad, donde entregó una ambulancia para el centro de salud, que recibió su directora, Viviana Somier. Allí otorgó además, un aporte a los bomberos voluntarios de Oro Verde correspondiente al Plan del Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

También recorrió la Obra de Pavimentación Oro Verde - Tezanos Pintos, cuya inversión asciende a 82 millones de pesos.

En ese marco, el mandatario destacó el trabajo conjunto que viene realizando la provincia con el municipio local y afirmó: "Ver estos resultados nos gratifica y nos pone muy optimistas para poder seguir trabajando y poner todo el esfuerzo para ir transformando las ciudades, porque si transformamos las ciudades también transformamos la provincia".

Por otra parte, remarcó que "en salud tuvimos que asumir costos que no estaban previstos por programas nacionales que se cayeron, como el Remediar que se cayó en un 50 por ciento, el programa de Maternidad e Infancia que provee leche en polvo en los comedores, hacía 12 años que la provincia no compraba leche en polvo para nuestros chicos, tuvimos que salir a comprar porque no llega más la leche, ahora no tenemos problema con las vacunas que no llegan a tiempo".

Por su parte, el intendente vecinalista de Oro Verde, José Luis Dumé, mencionó que "el gobernador tiene una vasta experiencia como intendente y sabe de la primera trinchera que el vecino golpea, así que entiende mejor que nadie el trabajo en la comunidad y cómo se debe trabajar".

A su entender, "es una muestra clara de pluralidad, generosidad y amplitud la cantidad de obras que hoy tenemos en Oro Verde, a través del gobierno provincial, y la entrega de la unidad cero kilómetro para el servicio de ambulancia".

Durante la recorrida, Bordet estuvo acompañado por su esposa Mariel Ávila; las ministras de de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez; la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; y los diputados Diego Lara y Gustavo Zavallo; entre otras autoridades.