De esta manera, el gobierno entrerriano accede a 40 millones de pesos para financiar proyectos de pymes radicadas en la provincia que quieran exportar su producción, 30 millones de pesos para bonificar tasas al sector productivo y otros 10 millones de pesos en créditos para la reactivación productiva de pymes tamberas.







"Son tiempos que necesitamos imperiosamente de medidas macroeconómicas que tiendan a sincerar la economía en la Argentina y que podamos tener un país con tasas normales. Ningún país del mundo se sostiene con un 71 por ciento de tasas de interés que desalientan la inversión productiva y priorizan la renta financiera y especulativa"







"Tampoco se puede estar con niveles de inflación que se incrementan todos los meses, en medio de una recesión como hacía mucho tiempo que no se veía. Entonces ante esa situación estamos pidiendo que se pueda resolver rápidamente y desde el lugar que me toca como gobernador siempre cuando se nos convocó estuvimos presente para dar nuestra opinión y para brindar también nuestra cooperación y colaboración", remarcó Bordet.







"Hace mucho tiempo que no nos convocan. Están faltando, además de medidas económicas, discusiones políticas que hagan bien a todos porque como gobernador quiero que le vaya bien a nuestro país porque le va a ir bien a la provincia y a nuestra gente", remarcó y finalmente dijo que "esto requiere de instrumentos que estamos necesitando y que el CFI siempre ha puesto a disposición".



"Desde nuestro gobierno provincial no podemos detener la posibilidad de generar oportunidades de financiamiento como ésta que estamos otorgando con tasas que nunca superan el 30 por ciento. La provincia bonifica un 5 por ciento de tasa, con lo cual en ningún caso va a superar el 25 por ciento", acotó el mandatario.



Luego afirmó que "esto hace que Entre Ríos haya sido en los últimos años la provincia que más créditos tomó de los cupos del CFI. Tenemos otorgados créditos a 1.346 proyectos que superan largamente los 500 millones de pesos y también hay que decir que Entre Ríos tiene la morosidad más baja del país. Esto habla muy bien de nuestros empresarios y emprendedores que cumplen con sus obligaciones y esto nos permite volver a tomar más créditos".



Párrafo seguido, indicó: "Particularmente el año pasado el CFI tomó la decisión de apoyar con créditos en dólares a tasa 0 al sector exportador para que pueda, en cuestiones logísticas, poner los productos en destino en los distintos mercados del mundo y esto ha sido muy satisfactorio por eso agradezco al CFI el hecho de renovar estos 40 millones de pesos porque en este momento es muy bueno para el sector. Y quiero solicitarle la posibilidad, como presidente pro tempore de la Región Centro, de poder seguir trabajando con misiones comerciales en distintos lugares del mundo para llevar nuestro oferta exportable".



"Quiero significar que lo que estamos realizando hoy es una contribución a nuestros productores, a nuestros prestadores de servicios porque los créditos que se otorgan no son sólo para el sector productivo, sino también para ellos", manifestó el gobernador y a modo de ejemplo expresó que "el sector del turismo ha tenido fuerte presencia en los créditos otorgados".



Por su parte, el secretario General del CFI, Juan José Ciácera, sostuvo que para ese organismo "federal y de todas las provincias argentinas, es una gran satisfacción poder estar en Entre Ríos que ha dejado profundos surcos en el federalismo argentino".



Precisó que la cifra que contempla los convenios es de 80 millones de pesos. "Nuestra idea es dinamizar, impulsar, fortalecer el sector productivo provincial, y generar empleo", remarcó.



"El gobernador de Entre Ríos dio un paso más y decidió financiar cinco puntos más de los intereses de las empresas. Es decir, una empresa que saque 4 millones de pesos con nosotros al 30 por ciento de interés, tendrá con los cinco puntos, llegar al 25 por ciento. Eso es el máximo interés que pagará la empresa", remarcó.



Luego se refirió a las gestiones del mandatario entrerriano para ampliar el monto de financiación para las empresas que exportan. "El gobernador me ha dicho por qué en vez de 40 millones de pesos, no aportan más. Lo que le he dicho que si necesitan más, se ampliará. Entre Ríos es la primera provincia que agotó todo el cupo, y lo estamos renovando. Ojalá que lo ocupen en el futuro muy rápidamente y lo renovaremos nuevamente", adelantó.



Por otro lado, y en el marco de los 70 años que cumple en 2019 el CFI, anunció que lo celebrará en Entre Ríos al igual que en el resto de las provincias.



En cuanto al apoyo brindando del CFI a la provincia, Ciácera dijo: "Somos conscientes que las provincias y las regiones están pasando por una situación difícil, sobre todo la pequeña y medianas empresas. Esto no es homogéneo, pero la tendencia es preocupante. Ante esta situación, el CFI ha decidido poner todas sus herramientas técnicas, económicas y financieras para aplicarla al corto plazo", indicó.



En ese sentido, definió como "fundamental apoyar y sostener todas aquellas pymes que tienen dificultades y que pueden desaparecer. Cuesta mucho después recuperar las empresas. También es importante ayudar a aquellas que le está yendo bien porque necesitamos que les vaya bien a las empresas para generar riquezas. Hemos trabajado mucho en lo que es el turismo en la provincia y en las exportaciones" detalló.



Los convenios



A partir del acuerdo con el CFI, Entre Ríos dispondrá hasta la suma de 30 millones de pesos con el objeto de financiar proyectos que se desarrollen en territorio de la provincia, que serán alcanzados con la bonificación de tasa fijada. La provincia - a través de la Secretaría de Producción - aportará los recursos necesarios con el objeto de bonificar en cinco puntos porcentuales la tasa de interés variable que el CFI aplica a su Línea de Créditos para la Reactivación Productiva.



Por otra parte, se accede a 10 millones de pesos para créditos para la reactivación productiva de micro, pequeñas y medianas empresas del sector tambero radicadas en la Provincia. Este monto surge de reasignar la suma de hasta 10 millones de pesos destinada al mejoramiento genético y a la implementación de un plan sanitario, según lo resuelto en la reunión de la Región Centro realizada el 13 de junio de 2018.



Un tercer acuerdo fija en 40 millones de pesos el financiamiento de los proyectos que se canalicen dentro de la Línea de Créditos para la Producción Regional Exportable para las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras, y/o proveedoras de bienes e insumos destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías a exportar, y que estén radicadas en la provincia.